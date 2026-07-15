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The Blood of Dawnwalker ist offiziell Gold: Vampir-RPG ist bereit für den Release

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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The Blood Of Dawnwalker Release

Keine Verschiebung mehr: Das Vampir-RPG „The Blood of Dawnwalker“ von Rebel Wolves hat den Gold-Status erreicht. Alles zum Release am 3. September für PS5, Xbox & PC.

Rebel Wolves hat die wichtigste Hürde genommen: Das düstere Action-RPG „The Blood of Dawnwalker“ hat rund eineinhalb Monate vor dem Release den Gold-Status erreicht. Damit ist das Spiel fertig gepresst, bereit für den Versand und pünktlich zum Launch am 3. September am Start.

Keine Ausreden mehr – der Weg ist frei

Das erste Spiel eines neuen Studios ist immer ein großes Risiko. Rebel Wolves besteht zwar zu großen Teilen aus erfahrenen The Witcher-Veteranen, aber als frisches Team mussten sie sich erst beweisen. Die Gold-Meldung fegt jetzt die üblichen Sorgen vor kurzfristigen Verschiebungen endgültig vom Tisch.

Am 3. September 2026 dürfen wir auf PS5, Xbox Series X/S und PC offiziell in die düstere Welt von Vale Sangora eintauchen. Wir übernehmen die Rolle von Coen, einem Halbvampir, der sich tagsüber mit dem Schwert wehrt und nachts seine übernatürlichen Vampirkräfte entfesselt.

Besonders spannend bleibt das knallharte Zeitmanagement-Feature. Das Spiel gibt uns genau 30 Tage und Nächte Zeit, um das große Ziel zu erreichen. Da Story-Quests wertvolle Stunden fressen, ist es unmöglich, in einem Durchgang alles zu sehen. Jede Entscheidung kostet Zeit. Und Zeit ist in diesem Spiel die wertvollste Ressource.

Skeptisch, aber neugierig

Die Prämisse klingt fantastisch, aber in der Community regt sich auch berechtigte Skepsis. Ein festes Zeitlimit in einem Open-World-RPG kann genial für die Wiederspielbarkeit sein – oder frustrierend, wenn man eigentlich nur in Ruhe erkunden will. Rebel Wolves verspricht zwar, dass das freie Erkunden keine Zeit kostet, aber die Angst vor permanentem Druck bleibt.

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Trotzdem: Das Gameplay mit dem harten Wechsel zwischen Tag (Schwertkampf und Detektivarbeit) und Nacht (Schleichen, Klettern und Blutrausch) hat extrem viel Potenzial. Dass ein neues Studio direkt mit einem so ambitionierten, unverbrauchten Konzept an den Start geht, verdient Respekt. Ob das Ding am Ende die erzählerische Klasse von The Witcher erreicht, wissen wir im September.

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