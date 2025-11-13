The Blood of Dawnwalker: Neues Gameplay zeigt, wie Dualität zum echten Spieldesign wird

Rebel Wolves haben in einer neuen Gameplay-Übersicht zu The Blood of Dawnwalker gezeigt, wie weit das Spiel in seiner Entwicklung ist, und wie konsequent es das Konzept der Dualität in Handlung und Gameplay umsetzt. Die Präsentation führt das Ende einer Quest fort, die bereits im Juni erstmals gezeigt wurde, diesmal mit neuen Features, überarbeitetem Kampfsystem und zwei unterschiedlichen Lösungswegen.

Das Studio betont, dass sich das Spiel aktuell im Pre-Beta-Stadium befindet, also noch nicht alles rund läuft. Trotzdem lässt sich schon jetzt erahnen, dass hier mehr als ein gewöhnliches Fantasy-RPG entsteht. Spieler übernehmen erneut die Rolle von Coen, der tagsüber als Mensch und nachts als Vampir agiert, eine Mechanik, die nicht nur kosmetisch, sondern integraler Bestandteil jeder Entscheidung ist.

Zwei Wege, ein Ziel

Im neuen Gameplay-Material erlebt man eine Quest rund um den legendären Schwertträger St. Mihai auf zwei Arten: einmal am Tag, einmal in der Nacht. Tagsüber nutzt Coen seine menschlichen Fähigkeiten, etwa Magie, Gespräche und das sogenannte Compel Soul Hex, mit dem er Tote befragen kann. Nachts verwandelt sich das Spiel in eine aggressivere Variante, in der Coen mit vampirischen Kräften wie Shadowstep und Voracious Bite durch Kathedralen schleicht und Wachen in Echtzeitkämpfen ausschaltet.

Rebel Wolves spricht nicht mehr von „Haupt- und Nebenquests“, sondern von einem Narrative Sandbox-System. Jede Mission könne unterschiedlich gelöst werden, egal, ob man den diplomatischen Weg wählt oder lieber in Blut und Schatten denkt.

Reaktionen auf Feedback

Nach Kritik an der Kamera und am Kampffluss des Juni-Demos reagierte das Team sichtbar. Die Kamera lässt sich nun in Distanz und Perspektive anpassen, und das Menü für aktive Fähigkeiten läuft ohne Pause weiter, ein klarer Schritt Richtung flüssigeres Gameplay. Auch die Welt von Vale Sangora gewinnt an Atmosphäre. Rituale wie die „Blood Mass“, bei denen Dorfbewohner Blut spenden, vertiefen das politische und religiöse Machtgefüge der Vampire.

The Blood of Dawnwalker (unsere Preview) zeigt mit jedem Update deutlicher, wohin Rebel Wolves will: ein düsteres, erzählerisch offenes Rollenspiel, das sich irgendwo zwischen The Witcher und Vampire: The Masquerade bewegt, nur mit mehr Eigenidentität.