The Blood of Dawnwalker: Release-Datum & Gameplay am 28. April

Das Action-RPG „The Blood of Dawnwalker“ erhält am 28. April 2026 ein konkretes Veröffentlichungsdatum im Rahmen eines „Road to Launch“-Events. Das Spiel soll noch im laufenden Jahr für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Neben dem Datum verspricht das Studio neues Gameplay mit Fokus auf die Open World, einen Story-Trailer sowie die offiziellen Systemanforderungen.

Stream-Details und geplante Inhalte

Der Livestream wird auf YouTube und Twitch übertragen. Game Director Konrad Tomaszkiewicz, ehemals Director von „The Witcher 3“, kündigte an, dass insbesondere die Überarbeitungen der letzten Monate und die Aktivitäten im „Sangora-Tal“ thematisiert werden.

Der Umfang der Präsentation umfasst:

Gameplay-Premiere: Fokus auf Open-World-Mechaniken und Erkundung.

Fokus auf Open-World-Mechaniken und Erkundung. Technik-Eckdaten: Enthüllung der PC-Systemanforderungen für die Unreal Engine 5.

Enthüllung der PC-Systemanforderungen für die Unreal Engine 5. Verkaufsversionen: Details zu den verschiedenen Editionen und Vorbesteller-Optionen.

Die Handlung siedelt sich in einem fiktiven Europa des 14. Jahrhunderts an, das durch die Pest und Kriege destabilisiert wurde. Spieler übernehmen die Rolle von Coen, einem Hybridwesen („Dämmerblut“), das zwischen Mensch und Vampir steht. Schauplatz ist das Sangora-Tal in den Karpaten, das unter der Herrschaft des Vampirfürsten Brencis steht. Laut Entwickler sollen Entscheidungen direkten Einfluss auf den Verlauf der Geschichte und mechanische Aspekte des Gameplays haben.

Die erste Bewährungsprobe für Rebel Wolves

Für Rebel Wolves ist „The Blood of Dawnwalker“ der erste Titel nach der Studio-Gründung durch Branchen-Veteranen (darunter ex-CD-Projekt-Mitarbeiter). Die Partnerschaft mit Bandai Namco als Publisher unterstreicht die Ambitionen, im AAA-Segment mitzuspielen.

Technisch setzt das Team konsequent auf die Unreal Engine 5, was angesichts der angekündigten Open World hohe Anforderungen an die Hardware erwarten lässt – besonders im Hinblick auf Nanite und Lumen. Ein Release im Jahr 2026 bedeutet, dass die vierjährige Entwicklungszeit nun in die entscheidende Phase geht.

Für Spieler ist der 28. April der Termin der Wahrheit. Nach ersten Teasern müssen Rebel Wolves nun beweisen, ob die Unreal Engine 5 in der Open World stabil performt und ob das Hybrid-Gameplay (Mensch/Vampir) tatsächlich spielerische Tiefe bietet oder lediglich ein narrativer Überbau bleibt. Wer ein RPG-Erlebnis in der Tradition von The Witcher sucht, sollte die Systemanforderungen im Auge behalten, da UE5-Titel selten genügsam sind.