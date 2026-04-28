Video

The Blood of Dawnwalker: Release-Termin heute ab 18 Uhr im Livestream

Verfolgt heute ab 18:00 Uhr den The Blood of Dawnwalker Stream. Rebel Wolves enthüllt Release-Datum, Gameplay-Details und weitere Highlights im Livestream.

By
Mark Tomson
Mark Avatar 2026
ByMark Tomson
Inhaber und Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er...
Follow:

Rebel Wolves und Bandai Namco präsentieren heute um 18:00 Uhr CEST den finalen Release-Termin sowie umfangreiches Gameplay zu „The Blood of Dawnwalker“.

Das „Road to Launch“-Event bildet den bisher wichtigsten Meilenstein für das Studio Rebel Wolves. Im Zentrum des Streams steht das konkrete Veröffentlichungsdatum für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Das Action-RPG, das im 14. Jahrhundert angesiedelt ist, soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Entwicklerlegende Konrad Tomaszkiewicz kündigte an, dass der Fokus auf den Aktivitäten in der offenen Welt des Sangora-Tals liegt. Neben Gameplay-Mechaniken und einem Story-Trailer werden die technischen Systemanforderungen sowie die verschiedenen Spiel-Editionen enthüllt.

TAGGED:
Share This Article
Mark Avatar 2026
ByMark Tomson
Follow:
Inhaber und Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für Transparenz und echtes Branchen-Wissen statt oberflächlicher Trends.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -

You Might Also Like