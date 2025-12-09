The Boys: Trigger Warning bringt die Chaos-Formel zurück, aber reicht das für ein PS VR2-Comeback?

Es gibt Ankündigungen, die wirken wie ein kleiner Ruck durch eine Plattform, und The Boys: Trigger Warning könnte genau so ein Moment für PS VR2 sein. Sony Pictures Virtual Reality und ARVORE arbeiten gemeinsam an diesem neuen VR-Stealth-Action-Spiel, das 2026 für PS VR2 und Quest erscheinen soll.

Der Preis liegt mit 23,99 US-Dollar eher im kompakten Bereich, was bereits einen Hinweis darauf gibt, in welche Richtung die Erfahrung gehen könnte: fokussiert, erzählerisch und mit hohem Wiedererkennungswert der Serie.

ARVORE betont, dass die Entwickler eng mit den Serienschöpfern zusammengearbeitet haben. Laut Studio-Mitgründer Ricardo Justus ging es darum, “die Kante, den Humor und die Brutalität” der Marke in ein VR-Format zu übersetzen. Und genau das ist der Punkt: The Boys: Trigger Warning versucht nicht, die Serie zu imitieren, sondern einen eigenen VR-Flow zu finden, der dennoch eindeutig nach The Boys schmeckt.

Neue Figur, neue Perspektive – aber voll im Serienkosmos

Spieler schlüpfen in die Rolle eines komplett neuen Charakters, der durch ein Vought-Geheimnis unfreiwillig zum Supe wird. Statt einer klassischen Heldengeschichte erzählt The Boys: Trigger Warning also einen Albtraum mit Ansage: Familienausflug, Zufall, Mutation, Chaos. Und plötzlich arbeitet man mit Billy und Co. zusammen, um Vought von innen heraus zu zerlegen.

Der Mix aus Stealth und direkter Action könnte in VR erstaunlich gut funktionieren, gerade weil die Serie für Momente lebt, die brutal, absurd und gleichzeitig überraschend menschlich sind. Die Entwickler versprechen physisches Gameplay, eine neue Geschichte und den typischen schwarzen Humor. Der Ansatz wirkt nachvollziehbar und plausibel, da ARVORE mit Projekten wie Pixel Ripped gezeigt hat, dass sie VR-Welten konsistent erzählen können.

Ein Hoffnungsschimmer PS VR2?

Und damit kommen wir zur spannenden Frage: Reicht das? Ein hochwertiger Lizenz-Titel kann für PS VR2 ein Zeichen setzen, aber er kann den fehlenden First-Party-Support nicht komplett ausgleichen. Trotz Meta-Partnerschaft wirkt die PS VR2-Version wichtig für Sony, doch am Ende zählt nur die Qualität. Wenn The Boys: Trigger Warning liefert, könnte es ein positives Signal sein. Wenn nicht, bleibt es ein weiterer Titel in einer Bibliothek, die dringend mehr klare Leuchttürme benötigt.

Vielleicht ist genau das der Reiz dieser Ankündigung: ein Projekt, das zeigt, was möglich ist, und gleichzeitig daran erinnert, dass die Plattform noch immer auf echten Rückenwind wartet. Daher gilt auch hier: Kann ein Lizenzspiel wie The Boys: Trigger Warning genug Momentum erzeugen, um PS VR2 wieder relevanter zu machen, oder braucht es dafür weit größere Impulse?

Vielleicht ja mit dem PlayStation-Adventskalender 2025, denn heute kann man ein PS-VR2-Headset gewinnen.