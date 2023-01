The Callisto Protocol bereits im Sale und deutlich günstiger

Nicht einmal zwei Monate nach dem ursprünglichen Release im Dezember ist der Preis für The Callisto Protocol deutlich gesunken. Damit dürfte der Titel nun für viele wirklich interessant sein.

Wer sich für die PS4-Version entscheidet, kann The Callisto Protocol bereits für 37 EUR mitnehmen, während die PS5-Version für 45 EUR im Sale ist. Hier gibt es allerdings auch ein kostenloses Upgrade, womit die Entscheidung letztendlich auf der Hand liegt.

The Callisto Protocol ab 37 EUR

Wer zugreifen möchte, findet die Angebote ab sofort bei Amazon, Media Markt und Saturn, die entsprechende Versandkosten mit draufschlagen, sofern keine persönliche Abholung möglich ist.

The Callisto Protocol ist vielleicht nicht das Spiel geworden, das sich viele von einem würdigen Dead Space-Nachfolger gewünscht haben, dennoch ist er allemal einen Blick wert. Vor allem aus technischer Sicht zeigt The Callisto Protocol, wozu die PS5 und Xbox Series X in der Lage sind.

In unserem Review kamen wir zu dem Schluss:

„Wollte man Dead Space und gleichzeitig ganz anders sein? So sieht das Spiel vor allem umwerfend aus und beeindruckt mit der außerordentlichen Liebe zum Detail, in der man sich spielerisch aber auch zu sehr verlieren kann. […] Insbesondere die fehlenden Horror-Elemente wurden zu leichtfertig geopfert oder zu wenig ausgereizt und stehen konträr zu dem, was Dead Space damals so erfolgreich machte.“ PlayFront Review

In diesem Jahr ist außerdem ein Story-DLC in Planung, weshalb man The Callisto Protocol im Auge behalten sollte.