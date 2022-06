Es wäre nicht das erste Mal, dass die Entwickler von The Callisto Protocol oder früher von Dead Space recht ungewöhnliche Wege gehen, um den Horror in ihrem Spiel so realistisch wie möglich abzubilden.

Auch im kommenden Horrorspiel dienten wieder echtes Blut und Horrorszenarien als Inspirationen, wie der Entwickler verrät. Mit der Wortwahl ist man diesmal jedoch etwas vorsichtiger als damals, wo man explizit von Unfall- und Kriegsopfern sprach, die man für die Grafiken von Dead Space begutachtete.

Im Fall von The Callisto Protocol wird es wohl recht ähnlich gewesen sein, wie sich einem Statement von Chief Creative Officer Chris Stone entnehmen lässt, der damals ebenfalls an Dead Space mitgewirkt hat. Darin sagte er:

„Wir haben uns viele reale Beispiele für Horror und Blut angesehen“, so Stone. „Obwohl es viel weniger Spaß machte, diese zu recherchieren, gehörten sie zu den einprägsamsten und wertvollsten Inhalten, wenn es darum ging, realistische Grafiken und Erfahrungen zu erstellen.“

Echte Leichen eher ungeeignet

Greift man noch einmal frühere Aussagen auf, kamen auch echte Leichen für solche Recherchearbeiten in Betracht, waren aber wohl weniger geeignet, um daraus glaubhaftes Material zu beziehen.

Ansonsten ist man aber auch den klassischen Weg für Inspirationen gegangen, darunter Spiele wie Silent Hill, Resident Evil oder Filmvorlagen wie The Thing und Event Horizon. Erstaunlicherweise vermeidet man es Dead Space zu erwähnen, sondern sieht mehr Gemeinsamkeit in God of War, was die spielerischen Anätze betrifft.

In diesem Zusammenhang werden die Third-Person-Aspekte, optionale Wege und Nebenquest erwähnt, die sich von dem linearen Ansatz in Dead Space unterscheiden würden.

The Callisto Protocol erscheint am 02. Dezember 2022.