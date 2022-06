Beim heutigen Summer Game Fest wurde der Extended Cut Gameplay-Trailer zu The Callisto Protocol gezeigt, das am 02. Dezember erscheint.

The Callisto Protocol spielt im Jahr 2320 auf Jupiters totem Mond Callisto, wo Spieler aus dem Hochsicherheitsgefängnis Black Iron Prison entkommen und die schrecklichen Geheimnisse der United Jupiter Company aufdecken müssen. Dazu muss man seine Umgebung absuchen und seine Taktik anpassen, indem man eine einzigartige Mischung aus Fern- und Nahkampf einsetzt, und um den mysteriösen Ausbruch zu überleben, der Callisto ins Chaos gestürzt hat.

„Als Game Director gibt es nichts Befriedigenderes, als die Spieler auf eine angsteinflößende Reise mitzunehmen, die ihnen noch lange nach dem Weglegen des Controllers in Erinnerung bleibt“, so Glen Schofield, CEO von Striking Distance Studios. „Survival-Horror-Spiele sind seit Jahrzehnten meine Leidenschaft, und ich freue mich darauf, die Möglichkeiten der neuesten Konsolen zu nutzen, um das Genre an erschreckende neue Orte zu bringen, wenn wir The Callisto Protocol später in diesem Jahr veröffentlichen.“