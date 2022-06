The Callisto Protocol – Gameplay Reveal & Release im Dezember

Im Zuge des heutigen State of Play wurden die ersten echten Gameplay-Szenen zu The Callisto Protocol enthüllt, das am 02. Dezember für PlayStation 5, PS4 & Co. erscheint.

The Callisto Protocol spielt auf Jupiters Mond Kallisto im Jahr 2320 und bietet Survival-Horror der nächsten Generation. Dort liegt es an den Spielern, aus dem Hochsicherheitsgefängnis Black Iron zu entkommen und sich seinen schrecklichen Geheimnissen zu stellen. Dabei verbindet der Titel Horror, Action und immersives Storytelling, um die Messlatte für Horror in der interaktiven Unterhaltung höher zu legen.

An dem Titel arbeiten viele ehemalign Dead Space-Entwickler, allen voran Glen Schofield und Steve Papoutsis. Ähnlichkeiten zum großen Vorbild bleiben daher nicht aus, während man gleichzeitig die aktuellen Technologien nutzt.

„Wir konzentrieren uns auch sehr stark darauf, Spannung auf- und auch wieder abzubauen. Es dürfen nicht hinter jeder Ecke Schockmomente lauern. Manchmal fügen wir größere Abstände zwischen den Schrecken ein, damit die Spieler auch mal verschnaufen können, und manchmal bombardieren wir sie mit zwei oder drei Schockmomenten hintereinander. Wir wollen euch mit jeder Reaktion der unglaublichen Haptik von PS5 aufs Neue Herzrasen bescheren. Vom befriedigenden Hieb mit Jacobs Betäubungsstab bis hin zu den schweren Schritten eines gewaltigen Gegners hilft PS5 uns dabei, die Spieler jeden Augenblick der nervenaufreibenden Spannung wirklich spüren zu lassen.“

Dabei darf natürlich auch nicht das 3D-Audio auf der PS5 fehlen, das man zum Beispiel nutzt um akustische Strahlverfolgung, Diffraktion und Portaling zu simulieren. Das Audio in The Callisto Protocol ist ein enorm wichtiges Hilfsmittel, um den Spielern das Gefühl zu geben, gefangen, von allem abgeschnitten und hilflos zu sein. Weitere Details dazu gibt es in einem Special auf dem offiziellen PlayStation Blog.

The Callisto Protocol erscheint am 02. Dezember 2022.