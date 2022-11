The Callisto Protocol: Helix Station – Prequel-Podcast angekündigt

Als Vorbereitung auf den Release von The Callisto Protocol hat Striking Disctance Studios einen Prequel-Podcast namens Helix Station angekündigt.

In geplanten sechs Episoden taucht man hier tiefer in die Welt von The Callisto Protocol ein. Der englischsprachige Podcast mit der Emmy-nominierten Schauspielerin Gwendoline Christie in der Hauptrolle führt die Fans tief in die Welt des Black Iron Prison und der United Jupiter Company, bevor das Spiel am 2. Dezember 2022 weltweit für PC und Konsolen erscheint.

Die ersten beiden Episoden von Helix Station sind ab sofort verfügbar, neue Episoden werden im November wöchentlich überall dort veröffentlicht, wo Podcasts verfügbar sind.

The Callisto Protocol: Helix Station

The Callisto Protocol verspricht eine Mischung aus Terror, Action und einer fesselnden Story. Schauplatz ist das Black Iron Gefängnis, wo etwas schreckliches passiert ist und alle Insassen sich selbst überlassen wurden. Die, die noch übrig sind, wurden Opfer grausamer Experimente oder wurden einfach in Stücke gerissen. Es ist eine fortwährende Katastrophe, und als Spieler bewegt man sich zwischen dem Aufsammeln der Überreste blutiger Geschichten und dem Abwehren der verbleibenden aggressiven Mutationen.

The Callisto Protocol erscheint am 02. Dezember 2022. Eindrücke zum Spiel gibt es in unserer aktuellen Preview.