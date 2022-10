The Callisto Protocol – Ideen für Fortsetzung schon vorhanden

Noch nicht einmal erschienen, hat Striking Disctance bereits Ideen für eine Fortsetzung für The Callisto Protocol, das jetzt im Dezember erscheint.

Das sagte der kreative Kopf dahinter, Glen Schofield, in einem Interview mit Inverse, wonach The Callisto Protocol zwar ein abgeschlossenes Spiel sein wird, man habe aber viel mehr Ideen dafür gehabt, als sie letztendlich im Spiel vorhanden sind.

„Ich möchte eine Fortsetzung machen“, so Schofield. „Dies ist ein komplettes Spiel, aber es gibt viele Ideen, coole Ideen, die wir als nächstes machen wollen. Ich möchte immer das nächste große Ding machen. Selbst nachdem ich ein Spiel beendet habe, denke ich bereits darüber nach, was als nächstes kommt.“

Die Chancen auf eine Fortsetzung stehen derzeit gar nicht so schlecht. Die aktuellen Previews prophezeien einen echten Horror-Hit, der einen mit The Callisto Protocol erwartet.

Auch wir waren hin und weg von der ersten Anspiel-Gelegenheit, die ein brutales und ungeschöntes Horror-Erlebnis in Aussicht stellt, wenn The Callisto Protocol am 02. Dezember erscheint. Darin heißt es:

„The Callisto Protocol wird nicht nur gruselig, sondern vor allem blutig und brutal, weitaus mehr, als man es vom geistigen Vorgänger gewohnt ist. Und trotz ähnlicher Ideen und dem gesteigertem Gore bietet der Horrortitel immer noch genug eigene Ideen und Ansätze, die das Debüt von Striking Distance Studios frisch und aufregend erscheinen lassen.“

Nachfolgend noch einmal der aktuelle Trailer, der einen kleinen Einblick in den Hauptschauplatz von The Callisto Protocol gibt: Das Black Iron Prison, ein Hochsicherheitsgefängnis auf dem Jupitermond Callisto, in dem etwas furchtbar schiefgelaufen ist.