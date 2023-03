The Callisto Protocol im Sale & zum Bestpreis

„Wollte man Dead Space und gleichzeitig ganz anders sein? So sieht das Spiel vor allem umwerfend aus und beeindruckt mit der außerordentlichen Liebe zum Detail, in der man sich spielerisch aber auch zu sehr verlieren kann. […] Insbesondere die fehlenden Horror-Elemente wurden zu leichtfertig geopfert oder zu wenig ausgereizt und stehen konträr zu dem, was Dead Space damals so erfolgreich machte.“

The Callisto Protocol spielt auf dem Jupiter-Mond Callisto im Jahr 2320 und versetzt die Spieler in die Rolle von Jacob Lee – einem Insassen des Black Iron Prison. Als ein mysteriöser Ausbruch den Mond ins Chaos stürzt, muss sich Jacob seinen dunkelsten Ängsten stellen, um die blutrünstigen Kreaturen zu besiegen, die ihn verfolgen, während er die dunklen Geheimnisse im Herzen der mächtigen United Jupiter Company aufdeckt.

Trotz anfänglicher Kritik an The Callisto Protocol ist das Horror-Adventure letztendlich doch ziemlich erfolgreich. Wer bisher etwas zögerlich mit dem Kauf war, hat nun ein ideale Gelegenheit, um zuzugreifen.

