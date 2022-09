The Callisto Protocol ist kein Dead Space 4, sagt der Entwickler

Während man The Callisto Protocol klar als spirituellen Nachfolger der Dead Space-Serie von EA ansieht, ist der Horror-Shooter von Striking Distance Studios kein Dead Space 4.

Das stellt der Entwickler in einem gamescom Interview mit TrueTrophies klar, wonach das Spiel und das Franchise für sich alleine stehen. Dass man so viele Parallelen zu Dead Space zieht, liegt am ähnlichen Setting und zum Großteil an den selben Leuten, die daran arbeiten.

CTO Mark James sagte hier:

„Wir haben großen Respekt vor Dead Space. Ich denke, wie Glen Schofield in früheren Interviews gesagt hat: ‚Wenn ich von jemandem stehlen werde, werde ich von mir selbst stehlen.‘ Ich denke, es ist eine großartige Art, darüber nachzudenken, weil er sich all diese Dinge ausgedacht hat.“

The Callisto Protocol

Funktionierenden Ideen wurden übernommen und verbessert

Nicht von der Hand weisen tut man, dass man Dinge, die großartig in Dead Space funktioniert haben, auch in The Callisto Protocol sehen wird. Das sei aber die übliche Praxis.

„Wir haben The Callisto Protocol nicht als Dead Space 4 entworfen. Wir haben es als neues IP-Science-Fiction-Horrorspiel entworfen, das einige der Elemente verwendet, die in dieserm Franchise erfolgreich waren, aber auch in anderen Spielen erfolgreich waren.“

Abgesehen davon haben sich die Technik und Möglichkeiten seit Dead Space deutlich weiterentwickelt. Hier nennt man zum Beispiel den Protagonisten Isaac, den man „wandelnden Maschinenepanzer“ beschreibt. In The Callisto Protocol hat man dem Protagonisten mehr Menschlichkeit verliehen, der auch Fehler macht. Zudem stehen hinter den Charakteren diesmal echte Schauspieler wie Josh Duhamel (Transformers, Call of Duty WWII) oder Karen Fukuhara (The Boys), wodurch die Spieler eine Bindung zu den Charakteren aufbauen sollen.

The Callisto Protocol erscheint am 02. Dezember 2022 in unzensierter Form, wie erst vor wenigen Tagen bestätigt.