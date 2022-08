The Callisto Protocol mit neuen Eindrücken von der gamescom

Wie angekündigt, gibt es heute neue Eindrücke zu The Callisto Protocol, das sich in Köln in neuen Gameplay-Eindrücken präsentiert.

Das Video zeigt neben dem Kampfsystem das “Mutations”-Feature und andere Gefahren, denen sich Spieler im Black Iron Prison stellen müssen.

In The Callisto Protocol nutzt man einen einzigartigen Mix aus Nah- und Fernkampfwaffen und muss seine Taktik entsprechend anpassen, um die sich schnell weiterentwickelnden Kreaturen zu bezwingen. Außerdem musst man so viele Ressourcen und Gegenstände wie möglich sammeln, um neue Waffen und Ausrüstung freizuschalten. Das ist deine einzige Chance, wenn man der wachsenden Bedrohung auf Jupiters Totenmond entrinnen möchte.

The Callisto Protocol wird am 02. Dezember für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC erhältlich sein.