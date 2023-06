The Callisto Protocol – Story-DLC: Final Transmission jetzt erhältlich

Noch einmal erlebt man damit die Schrecken, die in den Schatten lauern. Es bleibt einem wenig Zeit, um an Dr. Mahlers Daten zu gelangen und sie an die Außenwelt zu übermitteln. Dabei erkundet an die grauenvollen Abgründe von Mahlers Experiment und den großen Einfluss von Kallipolis.

In Final Transmission droht das Biophagen-Virus sich außerhalb der Mauern der Haftanstalt Black Iron auszubreiten. Als Spieler muss man sich noch einmal durch das verfallene Gefängnis schlagen und einen allerletzten Versuch unternehmen, um an die Daten von Mahler zu gelangen, von Callisto zu entkommen und sich zu rehabilitieren.

What do you think?