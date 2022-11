The Crew 2 – Season 7 Episode 1: Into The Storm & 60fps Korrektur verfügbar

Ubisoft hat die Season 7 Episode 1: Into The Storm in The Crew 2 gestartet, mit der man auch den zuvor veröffentlichten 60fps Patch korrigiert. Beides ist ab sofort zum Download verfügbar.

Über den 60fps Patch haben sich zwar viele Spiele in der vergangenen Season gefreut, die Auflösung fiel damit jedoch teilweise auf ein Niveau, das man zu PS3 Zeiten akzeptiert hatte. Das wurde nun optimiert und The Crew 2 läuft jetzt mit einer Auflösung von 1440p bei 60fps.

Season 7 Episode 1: Into The Storm

In der erste Episode von Season 7 wurde die bisher größte Show zusammengestellt. In dieser brandneuen Serie nehmen Spieler an einem spannenden Untergrundrennen teil, das von einer Seite der USA zur anderen führt. Dieses Rennen wird spektakulären und unvorhersehbaren Ereignissen begleitet. Von einstürzenden Gebäuden, über Straßensperren der Polizei, bis hin zu einem gewaltigen Sandsturm.

Spieler werden direkt zu Beginn der neuen Season auf eine harte Probe gestellt. Insgesamt stehen in der Into The Storm-Kampagne fünf Events bevor, die bei Abschluss eine exklusive Belohnung freischalten: den Mitsubishi 300 GT VR-R No Rules Edition.

Ein brandneuer Motorpass mit 50 Rängen neuer exklusiver, kostenloser sowie Premium-Belohnungen ist ebenfalls verfügbar. Dazu gehören der McLaren P1 Gold Line Edition (Hypercar), der Pontiac Firebird T/A Golden Wings Edition (Street Race), der Mitsubishi FTO GP Version R Nebula Edition (Street Race), der Porsche 918 Spyder – Silvery Edition (Hypercar) sowie Prestige-Objekte, Outfits, Währungspakete (Crew Credits und Bucks) und vieles mehr.

Weitere Fahrzeuge wie der Pontiac Firebird T/A 1077 (Street Race) oder der Mitsubishi FTO GP Version R (Street Race) werden ab dem 16. November im Shop erhältlich sein. Im Laufe der Episode werden zudem auch noch weitere Überraschungen hinzukommen. Für neue Fahrer, die in The Crew 2 einsteigen, gibt es pünktlich zum neuen Update neue Fahrzeug-Starter-Pakete zu kaufen, die neue exklusive Auto-Editionen (Porsche Cayman GT4 Carbon Edition oder Mazda RX-8 Pearl Edition) mit einem Währungs-Starter-Paket (45.000 Crew Credits) zu einem reduzierten Preis kombinieren.

​Schließlich wird das LIVE Summit-Erlebnis auch in Season 7 mit einer neuen wöchentlichen Herausforderung fortgesetzt. Bei den LIVE Summits gibt es nur ein Ziel: die Rangliste so weit wie möglich zu erklimmen. Jede Woche werden die besten Spieler:innen, basierend auf ihrer jeweiligen Platzierung, mit exklusiven Gegenständen und Fahrzeugen belohnt.