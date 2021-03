The Crew 2: The Agency – Neuer Story-DLC enthüllt

In diesem März gibt es erneut aufregenden Nachschub für The Crew 2, die in Kürze den neuen Story-DLC The Agency veröffentlichen.

Zu diesem schreibt Ubisoft:

„Hast du wirklich geglaubt, dass du bereits an der Spitze stehst? Motorflix hat eine neue Mission für dich: „The Shadow“ möchte die Stadt vernichten. Dein Ziel, als Mitglied der Agency, ist es, diesen Plan um jeden Preis zu vereiteln. Nutze deine Feld-Erfahrung und jage in allen Ecken der Motornation!“

Verbesserungen an Performance-Teilen

Darüber hinaus kündigte Ubisoft heute eine umfassende Überarbeitung an den Performance-Teilen an. Ziel damit ist es herauszufinden, was verbessert werden muss, um die Fortschritte im Spiel zu optimieren. Basierend auf dem Feedback der Spieler wird man die Art, wie Performance-Teile vergeben werden bis die maximale Fahrzeug-Leistungsstufe erreicht wurde, verändert.

„Wir möchten dem Rechnung tragen, wie schnell der Fortschritt in der Fahrzeug-Leistungsstufe in jeder Kategorie ist. Wir vermuten, dass dies aktuell zu langsam geschieht und dass es manchmal erforderlich ist, die Teile zu farmen. Wir würden lieber sehen, dass die Spieler in der Lage sind, die Rennen und Events in der Schwierigkeitsstufe schwer zu spielen, wenn sie die Kategorie im normalen Modus abgeschlossen haben.“

Den vollständen Artikel dazu gibt es direkt auf der Seite von Ubisoft.