The Crew 4: Ubisoft Ivory Tower setzt auf starken Technik-Fokus

The Crew 4 scheint in Arbeit: Eine neue Ubisoft-Stellenausschreibung deutet auf Entwicklung mit AI-getriebenem Leveldesign hin. Was steckt dahinter?

The Crew Motorfest Year 3

Dass Ubisoft The Crew nicht begraben will, war spätestens nach dem Erfolg des aktuellen Serienablegers klar. Jetzt wird es konkreter. Eine Stellenausschreibung von Ubisoft Ivory Tower, dem Studio hinter allen bisherigen Crew-Spielen, liefert Hinweise darauf, dass The Crew 4 offiziell in der Produktion ist. Und der Jobtext legt nahe, dass der nächste Ableger einen deutlichen Technologieschub bekommt.

KI-Leveldesign wird Teil des Projekts

Die Position, um die es geht, ist ein Senior Level Designer für ein „unangekündigtes Projekt“. Natürlich sagt Ubisoft das nicht direkt, aber Ivory Tower arbeitet seit Jahren ausschließlich an The Crew. Kombiniert mit den verlässlichen Gerüchten ergibt das ein ziemlich klares Bild.

Spannend ist aber vor allem ein Punkt in den Anforderungen, die Erfahrung mit KI-getriebenem Leveldesign fordert. Leveldesign gehört zum Kern dieser Serie, egal ob riesige offene Straßenlandschaften oder die fein abgestimmten Kurse im Onroad- und Offroad-Bereich. Wenn Ubisoft hier KI einsetzt, geht es vermutlich um prozedurale Streckenplanung, intelligente Terrain-Gestaltung oder automatisierte Varianten für Events. Klingt abstrakt, ist aber ein logischer Schritt für ein Spiel, das traditionell riesige Karten stemmen muss.

Natürlich heißt das nicht, dass menschliche Designer ersetzt werden. Die Stellenausschreibung sucht jemanden, der diese Systeme beherrscht, nicht jemanden, der sie ersetzt. Ubisoft experimentiert seit Jahren mit KI, zuletzt mit generativen Tools und den sogenannten „Neo NPCs“. Der nächste The Crew-Teil wäre also ein idealer Testlauf, um diese Technologie praktisch einzubinden.

Was heißt das für die Serie?

Man kann Ubisoft vieles vorwerfen, gerade wegen der Serverabschaltung des ersten Crew-Spiels, die Fans zurecht wütend gemacht hat. Aber man muss anerkennen, dass die Reihe hatte große Ambitionen verfolgt. The Crew 4 könnte technologisch spannender werden als viele erwarten, besonders wenn KI hilft, die Open World lebendiger und abwechslungsreicher zu gestalten.

Wenn Ivory Tower aus alten Fehlern lernt und KI als Werkzeug statt als Sparmaßnahme nutzt, hat The Crew 4 die Chance, wieder neuen Drive in die Reihe zu bringen. Aber am Ende zählt nur, wie viel Herzblut – und nicht nur Technologie – im Spiel steckt.

