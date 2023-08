The Crew Motorfest – 80 neue Fahrzeugtypen & Sound auf einem neuen Level

The Crew Motorfest erscheint am 14. September 2023. Eindrücke aus dem Spiel gibt es in unserer Gameplay-Preview .

Im Video wird ebenfalls der Sound thematisiert, der heutzutage vielmehr Möglichkeiten bietet. Ein Highlight in The Crew Motorfest wird daher sein, dass man die Motorensounds selbst festlegen kann, von realistisch bis exotisch nach eigenem Geschmack.

Zuletzt wurde bestätigt , dass The Crew Motorfest über 600 Fahrzeuge zum Release bieten wird, auch dank des Cars Collection Import aus The Crew 2. Darunter befinden sich über 80 neue Fahrzeugtypen, Modelle und Klassen, darunter Fan-Wünsche wie der Toyota Supra und Elektrofahrzeuge wie dem Lotus Evija.

In der jüngsten Behind-the-Wheel Episode von The Crew Motorfest widmet sich Entwickler Ivory Tower noch einmal dem umfassenden Fuhrpark und den Neuerungen daran. Dies umfasst auch das Sound-Design, das man hier auf einem völlig neuen Level sieht.

