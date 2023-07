The Crew Motorfest bietet hunderte Autos, handgefertigte Playlists & mehr

Die Closed Beta-Phase von The Crew Motorfest ist offiziell vorbei, in der man erstmals einen echten Eindruck von dem Open-World-Racer bekommen hat, der von Ivory Tower entwickelt wird.

In einem aktuellen Video – The Inside Story of The Crew – verriet man jetzt weitere Details zum Fuhrpark, den Playlists und blickt noch einmal zu den Anfängen der The Crew-Serie zurück. Auch der neue Schauplatz O’ahu wird darin noch einmal thematisiert und wie viel Aufwand für dessen Umsetzung notwendig war.

Über 600 Fahrzeuge in The Crew Motorfest

Gleich zu Beginn des Videos verrät man, dass es über 600 verschiedene Fahrzeuge in The Crew Motorfest geben wird, die sich durch sämtlichen Klassen und Motorsport-Epochen ziehen, beginnende bei Oldtimers, echten Klassikern, bis hin zu superteuren Luxuswagen und Wunschmarken wie Toyota, die nun ebenfalls vertreten sind. Dies wird unter anderem durch das Car Collection Import-Feature möglich.

Diese werden auf die 15 handgefertigten Playlists zugeschnitten, die in The Crew Motorfest thematisch aufgebaut sind. Ob in Vintage-Rennen, in denen man die Schönheit der Insel in Klassikern erkunden, oder High-Speed Rennen im Lamborghini meistert, The Crew Motorfest bietet für jeden die passende Playlist.

Für The Crew Motorfest wurde zudem die komplette Engine hinter dem Spiel erneuert, um den technischen Anforderungen des Schauplatzes gerecht zu werden. Das umfasst auch die Zerstörung fast aller Objekte an den Strecken, die absolute Freiheit, um die Insel zu erkunden, sowie die allgemeine Qualität weiter nach oben zu schrauben.

The Crew Motorfest ist insgesamt ein riesiger Schritt vorwärts für Ivory Tower, auch dank des zahlreichen Feedbacks, das man seit dem Start des Insider-Programms erhalten hat und das kontinuierlich in die Entwicklung des Racers eingeflossen ist.

Schon jetzt gilt The Crew Motorfest als das Racing-Highlight des Jahres, wie auch in unserer Preview festgehalten:

„Insgesamt macht The Crew Motorfest technisch und inhaltlich bereits einen ziemlich runden Eindruck, sieht dazu noch absolut fantastisch aus und scheint ein Liebesbrief an die Car-Kultur und Racing-Community zu werden.“

The Crew Motorfest erscheint am 14. September 2023.