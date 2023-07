The Crew Motorfest – Closed Beta & Server sind live

Ubisoft hat die Closed Beta-Phase in The Crew Motorfest gestartet, an der nun deutlich mehr Spieler teilnehmen können. Die Beta-Phase gibt zudem schon einen ausführlichen Einblick in das, was The Crew Motorfest später zu bieten hat.

Die Closed Beta-Phase läuft vom 21. bis zum 23. Juli, in der man bereits fünf Playlists erkunden kann, darunter Made in Japan, Electric Odyssey, die Hawaii Scenic Tour, A Porsche Story oder die Vintage Garage. Außerdem kann man in der Gran Tour gegen 28 andere Spieler antreten, die jeweils stündlich stattfindet, während man sich anschließend ins Demolition Royale stürzt, um seine Gegner zu schrotten.

Wie kann man noch an der The Crew Motorfest Closed Beta teilnehmen?

Einen sicheren Zugang erhält man über die Vorbestellung von The Crew Motorfest. Spieler werden aber auch direkt von Ubisoft dazu eingeladen, sofern sie sich zuvor registriert haben. Parallel dazu verschenkt man derzeit auch Einladungen mit diesem Code: PLA3-NNKF-7TAN-9HPB, welchen man unter diesem Link in einen PS5 Key umwandeln kann.

Hat man den Zugriff zur Closed Beta erhalten, lassen sich über seinen Ubisoft-Account bis zu drei Freunde dazu einladen, um gemeinsam Rennen bestreiten zu können.

Diesmal ist es auch möglich, The Crew Motorfest zu streamen oder aufzunehmen und seine Eindrücke mit der gesamten Welt zu teilen. Der erlangte Fortschritt in der Closed Beta kann später jedoch nicht mit in die finale Version übernommen werden.

Ansonsten bietet die Beta die Möglichkeit, seinen persönlichen Charakter zu erstellen, den neuen Schauplatz O’ahu auf eigene Faust zu erkunden oder einfach nur die Schönheit der Insel zu genießen.

Weitere Eindrücke zu The Crew Motorfest gibt es in unserer aktuellen Game-Preview, die eines der Racing-Highlights des Jahres erahnen lässt.

„Insgesamt macht The Crew Motorfest technisch und inhaltlich bereits einen ziemlich runden Eindruck, sieht dazu noch absolut fantastisch aus und scheint ein Liebesbrief an die Car-Kultur und Racing-Community zu werden. Zusammen mit dem geplanten langfristigen Support des Spiels dürfte The Crew Motorfest das Racing-Highlight des Jahres oder der nächsten Jahre werden.“

The Crew Motorfest erscheint offiziell in diesem September.