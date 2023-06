The Crew Motorfest – Collection Import, Roadmap & mehr enthüllt

Das Collection Import-Feature wurde beim Ubisoft Forward Event bestätigt. Dadurch wird es Spielern ermöglicht, die über Jahre aufgebaute Fahrzeugsammlung kostenlos in The Crew Motorfest zu importieren. Diese Funktion wird mit den meisten Fahrzeugen und Prestigeobjekten kompatibel sein, die vor dem Ende von Season 8 in The Crew 2 gekauft oder freigeschaltet wurden.

Im ersten Jahr kann man sich auf neue Playlists, Summit Contests und Partys freuen. Wie bei jedem Festival ist die Hauptbühne der Ort, wo sich eine Auswahl an themenbezogenen Events und Herausforderungen findet, die von einem handverlesenen Fahrzeug-Lineup und prominenten Gästen wie professionellen Fahrern, Tunern und Content-Erstellern unterstützt werden. Der erste Gast, der enthüllt wurde, ist Hoonigan, der mit seinen speziellen Projektfahrzeugen in Season 2 dabei sein wird. Alle vier Monate startet eine neue Season mit einer eigenen Autokultur-Fantasie, sowie werden jeden Monat neue Motorfest-Hauptbühnenaktivitäten vorgestellt.

Beim heutigen The Crew Summer Showcase wurden neue Details zu The Crew Motorfest enthüllt, einschließlich dem Collection Import. Entwickler Ivory Tower gab außerdem einen Ausblick auf die Roadmap des Year 1.

