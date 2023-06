The Crew Motorfest – Details aus der Insider-Preview geleakt

Derzeit läuft eine Insider Preview zu The Crew Motorfest, die mittlerweile auch auf PS5 und Xbox Series X|S ausgeweitet wurde. Über Reddit sind nun weitere Details durchgesickert, obwohl die Teilnehmer eigentlich keine Informationen daraus veröffentlichen dürfen.

Offiziell gestartet ist die Insider-Preview am 31. Mai auf Konsolen, auf die ein größerer Spieler-Pool Zugriff erhalten hat. Wir konnten ebenfalls einen Blick darauf werfen, dürfen leider aber auch noch keine eigenen Infos dazu teilen.

Erste Eindrücke entnehmen wir daher von Reddit, die wir weitestgehend so unterstreichen können. Demnach ist die Physik viel besser als bei The Crew 2, mit einem detaillierterem Physikmodell, „insbesondere der Art und Weise, wie man mit Aufhängungen, Rollneigung und Reifenhaftung umgeht.“ Das Driften wurde erheblich verbessert und verfügt jetzt wie bei Need for Speed Unbound über eine „Brake to Drift“-Mechanik, jedoch viel realistischer umgesetzt.

Fahrzeuge können auch auch The Crew 2 übertragen werden, zumindest in der Preview-Version. Ob das final auch noch so sein wird, ist offen. Erwähnt werden auch wieder Flugzeuge und Boote, obwohl sich Motorfest eigentlich nur auf Autos konzentrieren wollte.

The Crew Motorfest Insider Preview auf PS5

The Crew Motorfest bietet zudem drei Assistenzoptionen: Anfänger, Fortgeschrittener und Experte. Die Mittelstufe fühlt sich laut dem Leak großartig an und lässt sich optimal mit einem Controller spielen.

„Sein Auto kann tatsächlich durchdrehen und den Halt verlieren, im Gegensatz zu The Crew 2, das all das verhinderte, es sei denn, man zog die Handbremse.“

Es gibt nun benutzerdefinierte Interiors für jedes Auto, wie in Test Drive Unlimited, es gibt auch eine KI (genannt Clara) und eine Reverse-Funktion wie in Forza Horizon 5, um Fahrfehler zu korrigieren. Es werden Mini-Handlungsstränge erwähnt, die viel besser umgesetzt wurden, mit verständlicheren Dialogen und auch echten Charakteren, gegen die man antreten kann.

The Crew Multiplayer wurde erheblich verbessert

Der Multiplayer wurde stark erweitert, mit deutlich mehr gleichzeitigen Spieler auf der Karte. Die etwas kleinere Hawaii-Map wird als ausgezeichnet beschrieben und verfügt über mehr Details als in The Crew 2. Die Benutzeroberfläche soll viel besser und viel einfacher zu navigieren sein. Das Upgrade-System verwendet nicht mehr die Drops im Lootbox-Stil, sondern kehrt zum The Crew 1-Stil der Performance-Upgrades zurück, was eine viel bessere Änderung ergibt.

Insgesamt wird die Insider-Preview als äußerst ausgreift beschrieben, als würde die Veröffentlichung kurz bevorstehen. Änderungen bis zum Release sind natürlich jederzeit möglich.

Das sind nur ein paar wenige Eindrücke, die man aus der Insider-Preview liefert. Uns sind noch mehr und andere Dinge aufgefallen, die schon jetzt gespannt auf The Crew Motorfest blicken lassen, das ein echtes Racing-Highlight werden dürfte.

The Crew Motorfest wird auch beim Ubisoft Forward Event am 12. Juni zu sehen sein.