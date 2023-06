The Crew Motorfest – Gameplay-Deep Dive widmet sich Playlists, O‘ahu & mehr

Ubisoft hat ein weiteres Deep Dive-Gameplay zu The Crew Motorfest veröffentlicht. Darin wid,et man sich dem neuen Schauplatz O‘ahu, den Playlists, den Autos und mehr.

Im Mittelpunkt von The Crew Motorfest stehen die Playlists: eine Auswahl an themenbasierten Rennen. Jede dieser Playlists wurde sorgfältig kuratiert, um Spieler einer Reihe von maßgeschneiderten Rennen, thematischen Events und Herausforderungen zu bieten. Das kann die wilde Welt der amerikanischen Muscle Cars sein, japanisch inspirierte Nachtrennen, die Porsche 911-Challange , oder ohne GPS und Fahrhilfen am Steuer legendärer Oldtimer das Ziel finden. Ein Dutzend dieser Playlists stehen zur Verfügung, die auch von der Beherrschung hochmoderner Elektro-Supercars, bis hin zur Erkundung der Welten der renommiertesten Automarken und -hersteller reichen.

Willkommen auf O’ahu

The Crew Motorfest verlässt dazu das amerikanische Festland und wechselt auf die atemberaubende und lebendige Insel O’ahu. Mit einer kleinere, dafür dichteren Karte können die Spieler durch die Straßen von Honolulu fahren, verrauchte Vulkanhänge hinunterbrettern, durch tiefe, üppige Regenwälder oder über kurvige Bergstraßen cruisen oder einfach nur an einem schönen, sonnigen Strand chillen.

Dies umgebe von einem einzigartigen Festival, das die Motorsport-Szene wie kein anderes feiert. Die Spieler können so den Nervenkitzel genießen, während sie bei voller Geschwindigkeit unter dem tropischen Himmel Hawaiis cruisen.

Spieler von The Crew 2 können außerdem ihre Fahrzeugsammlung kostenlos über das neu angekündigte Feature „Collection Import“ in The Crew Motorfest zu übertragen.

Die nächste Anspielgelegenheit von The Crew Motorfest gibt es im August zur Closed Beta, gefolgt vom Release am 14. September 2023.