The Crew Motorfest: Season 6 setzt auf Red Bull – Ein Hochgeschwindigkeits-Abenteuer auf Maui

Es gibt Neuigkeiten für alle Rennsport-Fans: Ubisoft und Red Bull bringen in The Crew Motorfest – Season 6 die perfekte Mischung aus Adrenalin und Speed auf die Bildschirme. Ab sofort ist das Update verfügbar und lässt das Renn-Feuer in den Herzen der Spieler höher schlagen. In dieser aufregenden Zusammenarbeit dreht sich alles um Geschwindigkeit, einzigartige Fahrzeuge und das aufregende Red Bull-Erlebnis.

Die Insel Maui, bekannt für ihre offenen Straßen und spektakulären Ausblicke, bekommt ein umfassendes Update. Das Highlight? Der Motorfest x Red Bull Playground – eine riesige, energiegeladene Arena, die den Spieler:innen ein völlig neues Fahrerlebnis bietet. Hier dreht sich alles um die Kultur von Red Bull und die pulsierende Atmosphäre von Maui, die durch beeindruckende nächtliche Lichteffekte und neu gestaltete Umgebungen noch lebendiger wird. Und das Beste: Der Playground ist für alle kostenlos zugänglich.

Neue Höhen mit Red Bull: Das Motorfest-Update auf Maui

Doch das ist nur der Anfang. In Season 6 können Spieler erstmals hinter das Steuer exklusiver Red Bull-Fahrzeuge steigen. Zwei neue Playlists bieten spannende Herausforderungen: Im „Red Bull Speed Clash“ treten verschiedene Fahrzeugkategorien in atemberaubenden Duellen gegeneinander an. Ein Ferrari 488 GT3 AF Corse (2016) – Racing ist der Lohn für alle, die diese Playlist erfolgreich abschließen. Doch der wahre Nervenkitzel wartet im „Red Bull Wild Ride“, das ab dem 7. Mai verfügbar ist. Hier geht es mit dem Red Bull RB18 im neuen „Action List“-Modus durch schwieriges Gelände. Nur die mutigsten Fahrer werden es wagen, sich dieser adrenalingeladenen Herausforderung zu stellen.

Spannende Herausforderungen und exklusive Fahrzeuge

Und als ob das nicht schon genug wäre, gibt es in dieser Saison gleich 17 neue Fahrzeuge, die das Motorfest-Erlebnis revolutionieren. Vom Ford Puma Hybrid Rally 1 (2022) bis zum Audi RS Q E-tron (2024) – Rallye-Raid gibt es viele neue Autos zu entdecken, die speziell für die verschiedenen Spielmodi konzipiert wurden. Wer den Year 2 Pass besitzt, darf sich sogar auf exklusiven Zugang zu Fahrzeugen wie dem BMW M4 Drift Brothers (2024) und dem MINI John Cooper Works GP (2020) freuen.

Ein weiteres Highlight der Saison ist „Motorfest: The Podcast“, moderiert von Becky Evans, die sich mit Red Bull-Athleten wie Yuki Tsunoda unterhält und spannende Einblicke in die Welt des Motorsports gibt. Dieses Update verspricht, ein Meilenstein in der Geschichte von The Crew Motorfest zu werden – ein echtes Muss für alle, die den ultimativen Rennspaß suchen.