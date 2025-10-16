The Crew Motorfest – Season 8 bringt Street Racing, neue Tools & Legacy-Offline-Modus

Ubisoft hat beim diesjährigen The Crew Showcase die Zukunft seiner Open-World-Rennserie vorgestellt, und das mit einem klaren Fokus: mehr Kreativität, mehr Freiheit, mehr Community. Ab dem 5. November beginnt für The Crew Motorfest das dritte Jahr, und Spieler dürfen sich auf frische Inhalte, tiefere Individualisierung und endlich wieder echte Street-Racing-Vibes freuen.

Im Mittelpunkt steht die neue Street Riders Playlist, die Spieler in die geheime Crew Monkeys’ Kitchen einlädt. Hier geht’s weniger um Linienführung, sondern um Stil und Ausdruck. Die Rennen folgen keinen festen Routen – man entscheidet selbst, wie man ans Ziel kommt. Herzstück ist der legendäre BMW M3 E46, diesmal vollständig anpassbar. Dazu kommen neue Möglichkeiten für Felgen, Materialien und Marken sowie ein komplett einstellbares Fahrzeug-Stance-System – Features, die Fans schon lange fordern.

BMW, neue Rangsysteme & Freundschaftsbonus

Parallel startet eine BMW-Playlist, die die Geschichte der Marke zelebriert, von Klassikern bis zum brandneuen BMW M2 CS. Wer den Year-3-Pass besitzt, erhält 20 neue Fahrzeuge (vier davon sofort zum Start), während Year-1- und Year-2-Besitzer zusätzlich den Cadillac CIEL Concept 2011 Hypercar abgreifen. Außerdem wird das Rangsystem von Massive Race überarbeitet, um mehr Motivation für kompetitive Fahrer zu schaffen.

Ubisoft führt mit dem Friend Pass zudem ein cleveres Social-Feature ein: Bis zu drei Freunde können kostenlos mitspielen, ohne Zeitlimit. Wer zwischen dem 16. und 19. Oktober einloggt, erhält außerdem den BMW M2 (2017) geschenkt.

Blick nach vorn: NASCAR, Track Forge & Offline-Modus

Die Zukunft bleibt ebenfalls spannend. In Season 9 steht eine Kooperation mit NASCAR an, inklusive eigener Playlist und Events. Noch interessanter dürfte jedoch der Track Forge werden – ein Editor, mit dem Spieler eigene Rennstrecken erstellen, teilen und fahren können. Das Feature soll die Community langfristig enger zusammenbringen.

Ebenfalls erwähnenswert: The Crew 2 erhält nun endlich den oft gewünschten Offline-Modus. Damit bleibt das Spiel auch dann spielbar, wenn die Server eines Tages offline gehen, ein starkes Signal an langjährige Fans.