The Crew Motorfest startet in den Early Acess, neuer Trailer

Der Open-World Racer The Crew Motorfest startet ab sofort in den Early Access, sofern man die digitale Ultimate Edition besitzt. Alle anderen Spieler müssen sich noch bis zum 14. September gedulden. Ein neuer Trailer überbrückt die Zeit dafür ein wenig.

The Crew Motorfest nimmt die Spieler mit an einen der atemberaubendsten und schönsten Schauplätze der Welt: die Insel O’ahu auf Hawaii. Hier nimmt man an rasanten Rennen in den belebten Straßen von Honolulu teil, testet seine Offroad-Fähigkeiten auf den aschebedeckten Serpentinen eines Vulkans oder meistert die Ideallinie auf den Rennstrecken.

Vor einem liegen Hunderte handgefertigter Aktivitäten und Playlists, die unterschiedliche Themenkampagnen abdecken und einen in aufregenden Welten der Autokultur entführen, wie American Muscle, Street Racing im japanischen Stil und legendäre Maschinen aus der Vergangenheit.

O’ahu lädt außerdem zum entspannten Cruisen über die Insel ein, wo man die vielfältige Kultur in jeder Ecke entdecken kann, oder um die einzigartigen Street-Arts zu erkunden und sich auf Schatzzsuche zu begeben, in dem man verschollene Autowracks finden.

The Crew Motorfest sind live

Die Server zu The Crew Motorfest sind ab sofort live, während parallel dazu der Pre-Load des Spiels auf allen Plattformen gestartet. Die Ultimate Edition von The Crew Motorfest beinhaltet allerdings noch einiges mehr.

Neben dem Basisspiel und dem Early Access ist hier der Year 1 Pass enthalten, das „Fitted Ultimate“-Paket (mit den FITTED-Editionen des PORSCHE 718 Spyder und HONDA Civic Type R) und das „Liberty Walk“-Paket, das einem 30 Tage exklusiven Zugang zu originellen Inhalten gewährt, darunter:

Der Toyota GR Supra 2021 LBWK Edition.

Ein Avatar-Outfit-Paket (Kleidung und Mütze).

Zwei Anpassungsobjekte (Unterbeleuchtung und Reifen)

Ein paar Eindrücke zu The Crew Motorfest, das wohl das größte Rennspektakel in diesem Jahr sein dürfte, gibt es in unserer Gameplay-Preview.