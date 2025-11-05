The Crew Motorfest startet Year 3 mit Underground-Vibes und BMW-Power

Mit Year 3 gibt The Crew Motorfest erneut Vollgas. Ab dem 5. November startet Season 8 und schickt Spieler mit der neuen „Street Riders“-Playlist in die Welt illegaler Straßenrennen. Statt Hochglanz und Perfektion dominiert diesmal der rebellische Spirit – Monkey’s Kitchen, ein Kollektiv aus Künstlern und Adrenalinjunkies, steht sinnbildlich für diesen Underground-Vibe.

Das Update bringt aber nicht nur neue Rennen, sondern auch etwas, das sich viele Fans lange gewünscht haben: tiefgreifende Anpassungen. Die neue Fahrwerkshöhen-Option sowie über 40 Felgenmodelle von Marken wie BBS Motorsport, HRE und OZ Racing ermöglichen eine nie dagewesene Feinabstimmung – optisch wie technisch. Damit schließt Ubisoft Ivory Tower endlich eine Lücke, die in der Community regelmäßig kritisiert wurde.

BMW M im Rampenlicht

Ab dem 7. Januar rückt The Crew Motorfest eine Legende ins Zentrum: BMW M. Die neue Playlist ist eine Liebeserklärung an Performance und Präzision. Unter der Stimme von Marc Thiesbürger, Sprecher von BMW M Classic, erleben Spieler Klassiker wie den BMW M3 (E46) oder den Hybrid V8 von 2025. Diese Kampagne verbindet Motorsport-Geschichte mit spielerischer Leidenschaft, und dürfte vor allem für Automobilfans ein Highlight sein.

Insgesamt landen 21 neue Fahrzeuge im Spiel, darunter moderne Maschinen wie der Mercedes-AMG GT (2023) oder Exoten wie der Pagani Imola (2021). Wer den Year 3 Pass kauft, bekommt zudem exklusiven Early Access auf den Ferrari 12 Cilindri (2025) und den Zenvo Aurora Agil (2026).

Mehr Freiheit, mehr Freundschaft

Neben neuem Content setzt Ubisoft Ivory Tower verstärkt auf Zugänglichkeit. Besonders spannend ist der neue Friend Pass. Damit können bis zu drei Freund kostenlos mitspielen, ohne Zeitlimit, ohne Content-Sperre, solange sie Teil der Crew sind.

Auch das kompetitive Spiel wird aufgewertet, denn ein neues Fortschrittssystem für das Grand Race, PvP-Verbesserungen und mehrere Quality-of-Life-Anpassungen sorgen für ein rundes Erlebnis. Ubisoft bleibt damit seiner Linie treu, lieber aus Community-Feedback lernen als bloß neue Autos zu verkaufen.

Season 8 zeigt, dass Ubisoft Ivory Tower verstanden hat, worauf es ankommt. Weniger Show, mehr Gefühl, den The Crew Motorfest will wieder näher an die Spieler heran. Die Underground-Atmosphäre, die technische Detailtiefe und der BMW-Fokus ergeben ein starkes Gesamtpaket.

Bleibt die Frage: Wird Year 3 das Kapitel, in dem The Crew Motorfest endlich seinen eigenen Platz in der Racing-Landschaft festigt?