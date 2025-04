The Crew Motorfest: Update zum Offline-Modus – Ubisoft überrascht mit flexiblem Ansatz

Ubisoft hat bekannt gegeben, dass The Crew Motorfest und The Crew 2 ab dem 30. April einen Offline-Modus erhalten wird. Diese Neuerung überrascht zwar nicht, angesichts der bereits angekündigten Änderungen im letzten Jahr, zeigt aber einen klaren Schritt in Richtung einer flexibleren Spielerfahrung. Während das Spiel ursprünglich als Always-Online-Rennspiel konzipiert wurde, soll der Offline-Modus insbesondere langjährigen Fans und Spielern zugutekommen, die sich auch ohne permanente Serververbindung in die Welt des Spiels vertiefen möchten.

Reaktion auf Kritik an The Crew

Die Entscheidung hängt eng mit der Kritik am ursprünglichen The Crew zusammen, bei dem viele Spieler enttäuscht waren, als die Online-Dienste eingestellt wurden. Um diesen Unmut in Zukunft zu vermeiden und den Spielern ein beständiges Erlebnis zu garantieren, plant Ubisoft, den Spielern auch im Fall von Serverproblemen oder anderen technischen Herausforderungen eine Offline-Alternative anzubieten.

Produzent Gregory Corgie präsentierte in einem kurzen Update-Video die Details zu diesem Testlauf. Dabei wurde betont, dass der Offline-Modus von The Crew Motorfest und The Crew 2 als vorübergehende Testphase umgesetzt wird. An der Teilnahme am Spieltest wird eine Auswahl getroffen – basierend auf individuellen Hardwarekonfigurationen und dem bisherigen Engagement in der Community. Dies gewährleistet, dass sowohl technisch als auch spielerisch besonders engagierte Mitglieder die neue Version ausprobieren können. Gleichzeitig wird der aktuelle Spielstand separat gesichert, sodass keine Daten verloren gehen und ausschließlich der Offline-Modus getestet wird.

Hybridlösung und Zukunftsperspektive

Ein weiterer entscheidender Punkt ist der geplante Hybridmodus, der später im Jahr veröffentlicht werden soll. Mit diesem Modus wird es den Spielern ermöglicht, nahtlos zwischen Online- und Offline-Erlebnissen zu wechseln. Die Entwicklung dieser Funktion erfordert umfangreiche Anpassungen, da The Crew Motorfest und The Crew 2 ursprünglich ausschließlich auf eine dauerhafte Online-Verbindung ausgerichtet war. Ubisoft arbeitet intensiv daran, den Offline-Modus so zu gestalten, dass er auch ohne die gewohnten Multiplayer-Funktionalitäten ein ansprechendes Erlebnis bietet. Online-Multiplayer-Features werden in dieser Testphase nicht verfügbar sein; eine vollständige Übersicht über die funktionierenden und nicht funktionierenden Features soll in einem späteren Update folgen.

Ein weiterer Aspekt, den Ubisoft in Betracht zieht, ist die rechtliche Seite der Angelegenheit. Der Offline-Modus könnte dabei helfen, Bedenken der Spieler auszuräumen, die das Gefühl hatten, nur eine Lizenz zum Spielen anstelle des vollständigen Besitzes eines Spiels erworben zu haben. Obwohl noch keine endgültigen rechtlichen Bewertungen vorliegen, signalisiert dieser Schritt, dass Ubisoft künftig verstärkt auf langlebige und vielseitige Spielerlebnisse setzt.

Mit diesen Maßnahmen stellt sich Ubisoft der Herausforderung, sowohl den Erwartungen der Spieler als auch den regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden – ein Schritt, der die Zukunft von The Crew 2 deutlich flexibler erscheinen lässt.