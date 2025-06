The Cube: Mundfish kündigt MMO-Shooter im Atomic-Universum an

Mundfish, die gerade erst „Atomic Heart 2“ angekündigt haben, arbeitet an einem neuen Projekt namens „The Cube„. Es handelt sich um ein massiv-multiplayerfähiges FPS-RPG, das in der gleichen retrofuturistischen Welt spielt, aber diesmal deutlich andere Wege geht. Statt einer post-sowjetischen Dystopie auf festem Boden, wartet hier ein gewaltiger, schwebender Würfel auf die Spieler – eine Struktur, die sich permanent verändert und neu zusammensetzt.

Eine Welt, die sich wortwörtlich dreht

Kern des Spiels ist der titelgebende Würfel, dessen Segmente sich ähnlich wie bei einem Rubik’s Cube dynamisch verschieben. Diese Bewegung soll direkt ins Gameplay eingreifen – inklusive der Umgebung, Gegner und Questobjekte. Die Entwickler sprechen von einem “Split-Rendering System”, das sämtliche Bewegungen synchronisiert und dabei auch im Multiplayer reibungslos funktionieren soll.

Laut Mundfish-CEO Robert Bagratuni sei das System ein technischer Meilenstein, der Tausende Objekte gleichzeitig bewegen und koordinieren kann – alles in Echtzeit und online. Wie stabil und tatsächlich “nahtlos” das am Ende läuft, bleibt offen, denn bisher wurde kein Live-Gameplay gezeigt.

Quests, Skills und ein rätselhaftes Zentrum

Spieler sollen in der riesigen Welt nicht nur kämpfen, sondern auch erforschen, leveln und ihren Charakter an den eigenen Spielstil anpassen können. Unterschiedliche Biome, versteckte Aufgaben und zahlreiche Anpassungsoptionen sollen für langfristige Motivation sorgen. Im Zentrum des Würfels wartet angeblich eine Gleichung, deren Lösung über das Überleben der Menschheit entscheidet – wie stark dieser Storyfaden in den Spielverlauf eingebunden ist, ist bislang nicht bekannt.

Fakt ist: The Cube verspricht ein frisches Setting und spannende technische Ansätze – ob das Gameplay mit der Idee mithalten kann, muss sich noch zeigen.

Was haltet ihr von The Cube? Spannender Ansatz oder technisches Luftschloss? Schreibt’s in die Kommentare.