Supermassive Games arbeitet derzeit am vierten Part der The Dark Pictures Anthology, mit der man das erste Kapitel abschließt. Ein potenzieller Release deutet hier wie gewohnt auf Oktober hin.

Während in Laufe des Tages einfach mal wild der 30. November in den Raum geworfen wurde, gibt die PSN Datenbank den glaubhafteren Termin am 21. Oktober 2022 her. Das wäre das übliche Veröffentlichungs-Fenster der Serie, die traditionell rund im Halloween erscheint. Wie üblich muss der Termin aber noch durch Supermassive Games oder Bandai Namco bestätigt werden.

🚨 The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me , October 21 🤔 pic.twitter.com/2vWnvXwMTn — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) July 23, 2022

In The Devil in Me erhält eine Gruppe diesmal von Dokumentarfilmern eine mysteriöse Einladung zu einem Nachbau von H. H. Holmes „Mörder-Hotel”, der als Amerikas erster Serienmörder bekannt ist. Schon bald bemerken sie, dass sie beobachtet werden und dass deutlich mehr auf dem Spiel steht als nur ihre Zuschauerzahlen.

Die Anthologie zeigt sich mit dieser Geschichte und laut Supermassive Games von ihrer blutrünstigsten Seite, denn auch diesmal wird jede Entscheidung über Leben und Tod bestimmen. Spieler werden voller Schrecken zusehen, wie die bedauernswerte Gruppe dem grausamen Gastgeber zum Opfer fällt, der jede ihrer Bewegungen genau beobachtet.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me wird auch auf der gamescom präsent sein, so dass man sich schon in wenigen Wochen auf neue Details freuen kann.