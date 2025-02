The Dark Pictures: Directive 8020 – Tödliches Spiel im All – ab Oktober 2025

Mit der talentierten Schauspielerin Lashana Lynch (bekannt aus „Bob Marley: One Love“ und „The Woman King“) in der Rolle der Astronautin „Young“ wird die Geschichte mit emotionaler Tiefe und cineastischer Qualität erzählt. Wie in den vorherigen Titeln der Reihe haben die Entscheidungen der Spieler tiefgreifende Konsequenzen, die über Leben und Tod entscheiden.

Supermassive Games hat das Release-Datum und den Story-Trailer zu „ The Dark Pictures: Directive 8020 “ enthüllt. Am 02. Oktober erscheint der neueste Ableger der beliebten Anthologie und verspricht ein filmreifes Abenteuer voller Spannung, Verrat und außerirdischer Bedrohungen.

