The Dark Pictures: House of Ashes – Story Trailer enthüllt die Bedrohung

Beim Summer Game Fest hat man den Story Trailer zu The Dark Pictures: House of Ashes enthüllt, der erstmals einen Blick auf die neue Bedrohung wirft.

Gegen Ende des Irakkriegs entdecken Spezialeinheiten, die auf der Suche nach Massenvernichtungswaffen sind, etwas noch viel Tödlicheres: ein vergrabener, sumerischer Tempel, der ein Nest voller antiker und schauerlicher Kreaturen enthält. Um die Nacht im Untergrund zu überleben, müssen sie ein Bündnis mit ihren Feinden in der Welt über ihnen schmieden.

Jedes neue Spiel wird von realen Geschehnissen ob nun Fakt, Fiktion oder Legende beeinflusst und beinhaltet eine völlig neue Geschichte, Umgebung, und Charaktere. Jedes neue Spiel in der The Dark Pictures Anthology liefert eine neue, cineastische Horrorerfahrung. Diese kann alleine oder in den Mehrspielemodi gespielt werden: „Gemeinsame Story“ – teile dein Spielerlebnis online mit einem Freund und „Filmabend“, wo bis zu fünf Personen mit nur einem Controller spielen, der herumgereicht wird.

