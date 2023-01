The Dark Pictures: Switchback VR ist kein PS VR2 Launch Titel mehr

Gerade erst hat Sony das Line-Up der PS VR2 Launch Games erhöht, da muss man einen Titel schon wieder abziehen. The Dark Pictures: Switchback VR wird es nicht zum Launch der Hardware im Februar schaffen.

Das gab Entwickler Supermassive Games vor wenigen Minuten bekannt, die nun den 16. März als Release-Termin anstreben. Der Grund ist wie so oft der Feinschliff, an dem man noch arbeiten möchte.

In einem Statement zum neuen Release-Datum heißt es, dass The Dark Pictures: Switchback VR das bisher ehrgeizigste Virtual-Reality-Projekt von Supermassive Games ist, in dem die Spieler durch fünf weitläufige Welten navigieren, die sich durch verschiedene mit Schrecken gefüllte Achterbahnrouten verzweigen und auf dem Dark Pictures-Franchise basieren.

„Es war schon immer unser Ziel, im Launch-Fenster des neuen PlayStation VR2 Headset zu veröffentlichen, aber es ist uns auch sehr wichtig, dass ihr, die Spieler, das ausgefeilteste und furchterregendste Erlebnis bekommt, das möglich ist, wenn ihr euch für die erste Fahrt inhe Dark Pictures: Switchback VR festschnallt. Vor diesem Hintergrund haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, den neuen Starttermin auf den 16. März 2023 festzulegen.“

Für die Geduld der zusätzlichen Wochen bedankt man sich und kann es kaum erwarten, The Dark Pictures: Switchback VR in die Hände der Spieler zu geben. Als kleine Entschädigung wird man in den nächsten Wochen mehr aus dem Spiel zeigen.