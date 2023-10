The Dark Pictures: Switchback VR überrascht mit kostenlosem DLC, jetzt verfügbar

Der VR-Arcade-Shooter The Dark Pictures: Switchback VR hat überraschend einen Horde-Modus als kostenlosen DLC erhalten, in dem die Spieler gegen ganze Schwärme von Gegnern antreten müssen, die zunehmend schwerer werden.

In der Beschreibung des DLCs heißt es, dass diese düstere Achterbahnfahrt des Grauens den Spieler direkt in die Hölle und wieder zurückführt. In diesem albtraumhaften Modus werden die Spieler mit Schwärmen von Gegnern konfrontiert und müssen jeden Raum durchqueren, um immer härtere Gegner zu besiegen und zu überleben, die in allen möglichen und abscheulichen Gestalten direkt aus der Hölle erscheinen.

Schneller, gruseliger und neue Waffen

Für diese neue Erfahrung wird das Tempo noch einmal angehoben, es gibt größere Drops bei den Abfahrten, aber auch neue Waffen zum Freischalten. Zudem kehrt man zu den intensivsten Abschnitten des Spiels zurück, darunter den ‚Nicht Blinzeln‘-Räumen, wo der Tod kommt, sobald man nicht hinsieht.

The Dark Pictures: Switchback VR jetzt mit Horde-Modus

The Dark Pictures: Switchback VR startete im März als hoffnungsvoller Launch-Titel, enttäuschte zunächst jedoch in technischer Hinsicht. Im Juni veröffentlichte man schließlich ein umfassendes Update, dass die meisten Probleme beseitigte und The Dark Pictures: Switchback VR zu einer der spaßigsten Erfahrungen auf PS VR2 machte.

Der neue DLC lässt den anfänglichen Frust über das Spiel nun ganz vergessen, das in unserem finalen Review durchweg überzeugte.

„Durch die PS VR2 wird das Spiel zu einem echten Erlebnis, das man körperlich spüren kann, das einen mitunter in Panik versetzt und vergessen lässt, dass man sich eigentlich noch Zuhause im sicheren Wohnzimmer befindet. Das ist es, was das VR-Medium wirklich ausmacht und wo technische Mankos in den Hintergrund rücken. Dass man bei Supermassive Games nach dem zunächst katastrophalen Start im März nochmal richtig Gas gegeben und derart umfassend nachgebessert hat, muss man ihn hoch anrechnen. „

Der Horde-Modus ist ab sofort als kostenloser DLC im PlayStation Store verfügbar.