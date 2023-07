Seit März muss man nun auf den ersehnten Patch für The Dark Pictures: Switchback VR warten, der die gröbsten Probleme im Spiel beseitigen soll. Die Spieler sind zunehmend sauer, da Entwickler Supermassive Games bislang jeden versprochenen Termin einfach verstreichen lässt.

Schon kurz nach dem Release sicherte Supermassive Games zu, dass man an einem Update für den VR-Horrortitel arbeitet, der zeitnahe bereitgestellt werden soll. Das war vor fast vier Monaten. Seitdem gab es immer mal wieder kleinere Updates, wonach man an Performance-Problemen und Abstürzen des Spiels gearbeitet hat.

Den letzten Hoffnungsschimmer gab es Ende Juni, wonach man die Probleme identifizieren konnte und an einem Update gearbeitet hat, das nun endlich fertig war. Lediglich die Testphase stand noch an, während man eine Veröffentlichung in den darauffolgenden zwei Wochen anstrebte.

A quick update about the upcoming Switchback VR Patch. pic.twitter.com/GECLoL5ame — Supermassive Games (@SuperMGames) June 29, 2023

Switchback VR Patch bleibt aus

Inzwischen hätte der Patch also verfügbar sein sollen, der laut Supermassive Games die nachfolgenden Fehler behebt:

Korrekturen für verschwommene/niedrigaufgelöste Bilder

Korrekturen für das Aufploppen von Texturen und Assets

Stark verkürzte Ladezeiten

Verbesserungen an Grafik, VFX und Beleuchtung

Verbesserungen an Texturen und Umgebungsressourcen

Eine Einführung in FSR und Foveated Rendering

Auch diese Deadline ist inzwischen verstrichen und die Spieler sind zunehmend ungehalten darüber, das man sie so sitzen lässt. Auf Reddit entlädt sich derzeit ein regelrecht Shitstorm gegen Supermassive Games, zumal man weiterhin kein Update geben kann, wann der Patch verfügbar sein soll.

Die Hoffnung aufgeben muss man dennoch nicht, da der Patch allem Anschein nach tatsächlich existiert und früher oder später ausgeliefert wird. Ob man damit den einst so hoffnungsvollen PS VR2-Titel noch retten kann, wird man dann sehen.

Spielerisch konnte The Dark Pictures: Switchback VR schon im März weitestgehend überzeugen, wäre da nicht die Sache mit der miserablen Technik, die kein gutes Licht auf Sonys Headset warf – leider direkt zum Launch. Was PS VR2 aus grafischer Sicht leisten kann, sieht man aktuell an Synapse von nDreams, das ein echtes Vorzeigebeispiel für das Headset ist.