The Dark Pictures: The Devil in Me – Der neue Schauplatz im Trailer

In diesem Herbst schlägt Supermassive Games das nächste Kapitel der The Dark Pictures Anthologie auf. Dazu besucht man einen brandneuen Schauplatz, den man heute mit einem neuen Video vorstellt.

In The Dark Pictures: The Devil in Me erhält die TV-Crew von Lonnit Entertainment einen dringenden und mysteriösen Anruf von einem Mann namens Granthem Du’Met, der eine Tour durch ein originalgetreu nachgebautes H. H. Holmes-Mörderschloss verspricht. Lonnit Entertainment-Gründer Charlie Lonnit glaubt, dass diese Idee seine Show retten könnte.

Die für den Oscar nominierte Jessie Buckley verkörpert ein Mitglied der Crew, die dieses seltsame Hotel besucht und alsbald merkt, dass es sich schnell in eine tödliche Falle verwandelt, die von ihrem gestörten Gastgeber Granthem Du’Met gestellt wird. Beobachtet, isoliert und manipuliert wie Ratten in einem Labyrinth, wird bald klar, dass das Auschecken der Crew gefährdet ist und sie einige unmögliche Entscheidungen treffen müssen, die sie vielleicht später bereuen oder nicht überleben werden.

The Dark Pictures: The Devil in Me – Animatronic-Edition

Vorbestellungen gestartet

Bandai Namco erinnert auch noch einmal daran, dass ab sofort die Vorbestellungen zu The Dark Pictures: The Devil in Me möglich sind. Das Spiel wird als Standard- und Animatronic-Edition verfügbar sein. Zusätzlich zum Spiel enthält die Animatronic Collector’s Edition:

Animatronische Büstenfigur (11 cm)

Exklusive Postkarte inkl. Umschlag

Visitenkarte von Lonnit Entertainment

Karte der Hotelinsel

Außerdem sind ein neues Diorama von The Curator und eine Vinylversion des Soundtracks des Spiels ab sofort vorbestellbar.

The Dark Pictures: The Devil in Me erscheint diesen Herbst.