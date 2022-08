The Dark Pictures: The Devil in Me fühlt sich in Teilen wie ein Escape Room an

Auf der gamescom in dieser Woche konnte man erstmals einen Blick auf The Dark Pictures: The Devil in Me werfen, das sich von den vorherigen Spielen etwas unterscheidet. Dem sind wie in Köln etwas mehr nachgegangen.

Anstatt einer linearen Erfahrung ist der neue Schauplatz ein gruseliges Horror-Hotel, also mehr auf einen einzelnen Schauplatz konzentriert, aus dem man entkommen muss, möglichst lebend. Vergleiche kann man hier zu einem Escape Room ziehen, an denen sich The Devil in Me in Teilen orientiert.

Darüber sprach Game Director Tom Heaton in einem Interview, in dem man auf die Neuerungen von The Devil in Me einging.

The Devil in Me

Das Hotel will einen töten

Wer stirbt oder überlebt, liegt letztendlich am Spieler selbst, denn das Hotel in The Devil in Me hat es wirklich in sich und nicht immer wird man den Tod kommen sehen. Spieler müssen sich auf Falltüren gefasst machen, Zimmer, die einen töten wollen, Stahlkammern ohne Türen und Fenster oder Stachelgruben, die ihren Weg säumen.

„Es ist einfach verrückt und eine fantastische Inspiration für ein Spiel, das oft auf Schauplätzen basiert,“ ergänzt Heaton über das Hotel.

Weitere Eindrücke zu The Dark Pictures: The Devil in Me gibt es noch einmal in unserer gamescom Preview, während das Spiel selbst am 18. November erscheint.