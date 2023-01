The Day Before – Trailer zeigt Raytracing-Effekte & Gameplay-Szenen

Zum viel gehypten The Last of Us-MMO The Day Before ist ein weiterer Trailer mit neuen Eindrücken erschienen, der heute insbesondere die Raytracing-Effekte hervorhebt.

Natürlich bleibt vorerst abzuwarten, welche der Features, die vorrangig für den PC umgesetzt werden, auch den Weg auf die Konsolen finden werden. Spannend klingt das Survival-Game aber auch so inhaltlich.

Darin finden sich die Spieler in einem Amerika, welches nach einer Pandemie von fleischfressenden Infizierten überrannt wird. Die Überlebenden töten sich gegenseitig, und jeder ist sich selbst der Nächste, um Nahrung, Waffen und Autos zu erbeuten. Alleine in dieser brutalen Welt zurückgelassen, an die man sich selbst nicht mehr erinnern kann, muss man sich fortan auf die Suche nach Antworten machen und natürlich überleben.

Das Ziel von The Day Before ist es, eine Kolonie von Überlebenden zu finden und an der Wiederherstellung der ehemaligen Gesellschaft zu arbeiten, bevor es endgültig zu spät ist und die Welt der Vorherrschaft der Infizieren zum Opfer fällt. Überlebendenkolonie dienen gleichzeitig aber auch dazu, um sich mal zurückzuziehen, seine Beute zu verkaufen und zu tauschen und sich mit anderen Spielern zu treffen, um Alltagsdingen nachzugehen.

Wann The Day Before erscheint, ist gegenwärtig noch unklar. Der Titel wechselte zuletzt auf die Unreal Engine 5 und wird dadurch etwas später erscheinen.