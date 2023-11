The Day Before – Update zur PS5-Version

Wie überzeugend The Day Before tatsächlich ist, wird man nun im Dezember erfahren.

Zuletzt gab es immer wieder den Vorwurf, dass The Day Before ein Scam sei und nie erscheinen wird. Zudem gab es einen Markenrechtsstreit darum, sowie Zweifel an der Qualität des Spiels, das sich angeblich an Assets aus anderen Spielen bedient hat. Das hat Fntastic stets dementiert und wollte dies mit neuen Gameplay-Videos entkräften.

Zumindest die Publisher und Steam konnte man schon überzeugen, die in Kürze die Produktseite wieder online schicken. Der Early Access-Release findet nun am 07. Dezember statt, mit dessen Hilfe man den letzten Feinschliff auf dem Weg zum Full-Release gehen wird. Gleichzeitig wird damit auch die PS5 und Konsolen-Version verfügbar sein.

Das Survival-MMO The Day Before von Entwickler Fntastic verschiebt sich abermals auf dem PC, wenn auch nur um wenige Wochen. Dafür hat man sich für einen Early Access-Start entschieden und kann ein Update zur PS5-Version mitteilen.

