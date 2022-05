The Day Before wechselt zur Unreal Engine 5 & erscheint später

Das The Last of Us-MMO The Day Before wechselt überraschend auf die Unreal Engine 5 und erscheint damit etwas später.

Zwar stand ein Release-Datum auf Konsolen noch gar nicht zur Debatte, da sich aber die PC-Version durch den Engine-Wechsel auf März 2023 verzögert, wird sich das auch auf die Konsolen-Versionen auswirken. Bestenfalls rücken dieser aber mit der PC-Version nun näher zusammen.

In einem kurzen Statement erklärt der Entwickler:

„Millionen von Menschen haben The Day Before zu ihrer Wunschliste hinzugefügt, was The Day Before zu einem der am meisten erwarteten Spiele der Welt macht. Wir fühlen und verstehen die große Verantwortung, der wir gegenüberstehen, und freuen uns, mit großer Dankbarkeit in unseren Herzen bekannt zu geben, dass das Spiel auf die neue Unreal Engine 5-Technologie umgestellt wird! Der Übergang zu einer fortschrittlicheren und angepassteren Open-Worlds-Engine wird das Gameplay von The Day Before noch fantastischer machen.“

Darum geht es in The Day Before

The Day Before spielt ebenfalls in einem Amerika, welches nach einer Pandemie von fleischfressenden Infizierten überrannt wird. Die Überlebenden töten sich gegenseitig, und jeder ist sich selbst der Nächste, um Nahrung, Waffen und Autos zu erbeuten. Als Spieler wacht man alleine in dieser brutalen Welt auf, an die man sich selbst nicht mehr erinnern kann, um sich fortan auf die Suche nach Antworten zu machen, und natürlich um zu überleben.

Das Ziel von The Day Before ist es, eine Kolonie von Überlebenden zu finden und an der Wiederherstellung der ehemaligen Gesellschaft zu arbeiten, bevor es endgültig zu spät ist und die Welt der Vorherrschaft der Infizieren zum Opfer fällt. Überlebendenkolonie dienen gleichzeitig aber auch dazu, um sich mal zurückzuziehen, seine Beute zu verkaufen und zu tauschen und sich mit anderen Spielern zu treffen, um Alltagsdingen nachzugehen.

Parallel dazu entdeckt ihr eine riesige Welt nach der Pandemie, wunderschön und gefährlich zugleich, mit Schauplätzen, die laut Entwickler FNTASTIC eine atemberaubende Schönheit und Details versprechen, die sich bis in jeden Winkel erstrecken.

Wann The Day Before für Konsolen erscheint, ist nicht bekannt.