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The Defiant: WWII-Shooter zeigt sich in frischen Gameplay-Szenen

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The Defiant bringt den Zweiten Chinesisch-Japanischen Krieg auf PS5, Xbox Series & PC. Gameplay, Details und Gameplay zum Singleplayer-Shooter.

The Defiant

Publisher 4Divinity und Entwickler Hoothanes erweitern die Zielplattformen für ihren WWII-Shooter „The Defiant“ offiziell um PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Die Ankündigung erfolgt zusammen mit neuem Gameplay-Material, das Einblicke in ein ungewöhnliches Kriegsszenario gewährt.

Schauplatzwechsel statt Gameplay-Experimente

„The Defiant“ behandelt den Zweiten Chinesisch-Japanischen Krieg der 1930er- und 1940er-Jahre – ein im Genre bislang vernachlässigter Konflikt. Anstatt der gewohnten Landung in der Normandie bedient das Spiel historische Schauplätze wie Shanghai oder die verschneiten Wälder der Mandschurei. Das Fundament bildet eine reine Singleplayer-Kampagne mit einer veranlagten Spieldauer von rund 15 Stunden, verteilt auf vier Kapitel und unterschiedliche Charaktere.

Das spielerische Gerüst setzt auf vertraute Mechaniken. Spieler tragen maximal zwei Hauptwaffen, nutzen Granaten und regenerieren Gesundheit automatisch über Deckung. Neben Schleicheinsätzen und Sabotage stehen klassische Feuergefechte mit historischem Gerät wie dem Hanyang-Gewehr oder der Mauser C96 im Mittelpunkt. Für kooperative Einsätze planen die Entwickler einen separaten PvE-Modus für vier bis acht Spieler, der losgelöst von der Hauptstory verläuft.

Unpolierte Technik und fehlendes Relevanz-Datum

Der gezeigte Entwicklungsstand zeigt handfeste Lücken in der Spielmechanik. Spieler können sich zwar rutschend in Deckung begeben, jedoch weder springen noch Hindernisse überwinden. Das Flachlegen auf dem Boden fehlt komplett. Die Beweglichkeit bleibt träge. Auch die künstliche Intelligenz der gegnerischen Truppen agiert in Teilen fehlerhaft und unkoordiniert.

Ein konkretes Erscheinungsdatum nennen weder Hoothanes noch Publisher 4Divinity. Das Projekt befindet sich seit 2023 in Arbeit und verbleibt voraussichtlich noch längere Zeit in der Entwicklung. Die Ankündigung der Konsolen-Ableger ist reine Formsache zur Absicherung von Zielgruppen.

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„The Defiant“ setzt auf ein unverbrauchtes Setting und eine klassische Einzelspieler-Struktur ohne die üblichen Service-Game-Ballaststoffe. Technisch wirkt das Gezeigte bieder, die Mechaniken sind altbacken. Ob die unverbrauchte Kulisse reicht, um das eingerostete Genre-Konzept zu tragen, muss das fertige Produkt beweisen. Bisher gibt es nur Absichtserklärungen ohne Termin.

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