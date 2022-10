The Devil in Me – Halloween-Trailer stimmt auf das Gruselfest ein

Zum anstehenden Halloween-Fest zeigt Supermassive Games einen neuen Trailer zu The Devil in Me, dem vierten Part der The Dark Pictures Anthology.

Der Halloween-Trailer gewährt neue Einblicke in das Spiel, in dem die Crew von Lonnit Entertainment in eine tödliche Falle gerät. Nachdem sie mit dem Versprechen einer unglaublichen Kulisse für ihren zum Scheitern verurteilten Dokumentarfilm über H. H. Holmes gelockt wurden, beobachtet ihr Gastgeber Granthem Du’Met jeden ihrer Schritte und plant sorgfältig ihre Tode. Ein Riss in einer Wand, ein Spiegel oder ein einfaches Detail auf einem Gemälde kann leicht Kameras verbergen, die sie verfolgen, während der Mörder den perfekten Moment zum Zuschlagen sucht.

Die Anthology ist eine Serie von eigenständigen, sich verzweigenden Horrorspielen, die in regelmäßigen Abständen ein neues Schreckenserlebnis bieten sollen. Jedes Spiel ist alleinstehend und bietet eine neue Geschichte, ein neues Setting und neue Charaktere.

The Dark Pictures: The Devil in Me erscheint am 18. November 2022.