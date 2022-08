The DioField Chronicle – Demo verfügbar & Gameplay-Overview

Dann wartet The DioField Chronicle mit einer düsteren und fesselnden Geschichte auf, die von einem talentierten und erfahrenen Team erschaffen wurde. Darunter sind Charakterdesigns von Taiki (Lord of Vermilion III, IV), Concept Art von Isamu Kamikokuryo (FINAL FANTASY XII, FINAL FANTASY XIII) und wunderschön inszenierte Musik von den weltbekannten Komponisten Ramin Djawadi und Brandon Campbell, die man vor allen Dingen durch ihre Arbeit an Game of Thrones kennt.

Die Demo beginnt auf der Insel DioField, die sich dank aufstrebender Kriegsmächte und moderner Magie plötzlich in Zeiten großer Unsicherheit wiederfindet. Insgesamt erlebt man damit das erste Kapitel und wohnt rasanten und actiongeladenen Kämpfe bei, in denen man kleine Truppen aus verschiedenen Kampftypen befehligt.

Square Enix hat die zuvor angekündigte Demo zu The DioField Chronicle veröffentlicht. Gleichzeitig stellt man den Strategietitel in einem Overview vor.

