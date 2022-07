Square Enix hat den Release-Termin des Realtime-Taktik-Titels The DioField Chronicle für den 22. September hierzulande bestätigt. Vorab wird eine Demo verfügbar sein.

In The DioField Chronicle erleben Spieler einen Real Time Tactical Battle (RTTB) – ein neues, äußerst strategisches Echtzeit-Kampfsystem, das von einer düsteren und fesselnden Handlung begleitet wird. Diese wurden von einem erfahrenen Entwicklerteam geschaffen und versprechen einzigartige Charakterdesigns von Taiki (Lord of Vermilion III, IV), Konzeptkunst von Isamu Kamikokuryo (FINAL FANTASY XII, FINAL FANTASY XIII) und wunderschön orchestrierte Musik von den weltberühmten Komponisten Ramin Djawadi und Brandon Campbell, die vor allem für ihre Arbeit an Game of Thrones bekannt sind.

Demo schon im August spielbar

Wer nicht bis zum Release warten möchte, kann ab dem 10. August einen Blick auf die spielbare Demo werfen. Darin erlebt man die Anfänge des Spiels, bekommt einen Überblick über das Gameplay und kann in die aufregende Story eintauchen. Die Speicherdaten der Demo werden anschließend in die Vollversion übernommen.

The DioField Chronicle erscheint schließlich als Digital Deluxe Edition, inkl. zusätzlicher Items, darunter die Knight’s Spear-Waffe und das Zubehör Mystical Ring sowie digitale Versionen des Soundtracks von The DioField Chronicle und das Digital Artbook.

The DioField Chronicle – Collector’s Edition

Spieler, die The DioField Chronicle als Standard Edition oder Digital Deluxe Edition vorbestellen, bekommen weitere Bonusinhalte, darunter ein Rhopasto-Messer (in einer exklusiven Farbe) und ein Armreif des Rekruten zur Verwendung im Hauptspiel.

Das Highlight ist das Collector’s Edition-Set, das exklusiv im Square Enix Store in begrenzten Mengen vorbestellt werden kann. Dieses Set wird mit dem Spielpaket der Standard Edition und der Collector’s Goods Box geliefert, die das Brettspiel The DioField Chronicle und ein Four Pins Set enthält.