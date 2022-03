The Diofield Chronicle – Taktisches Rollenspiel von Square Enix enthüllt

Neben Valkyrie Elysium hat Square Enix beim gestrigen State of Play einen weiteren Titel enthüllt, das taktische Rollenspiel The Diofield Chronicle, das 2022 für PlayStation 5 und PS4 erscheint.

In The Diofield Chronicle weicht die Ära der Mythen einer Ära großer Turbulenzen, heißt es hier zum Spiel. Die Welt der Menschen wurde in Aufruhr versetzt und versinkt in einem Zeitalter des Krieges, der jahrelang wütet. Eine Söldnerbande erhebt sich inmitten dieses Chaos, deren schicksalhafte Taten in noch kommenden Zeitaltern besungen werden. Indes wird der Name „Blue Fox“ zu einem Synonym für Hoffnung oder die dunkelste Tragödie?

Blue Fox ist ein Söldner von Zoruaq Wigan, einem berühmten Söldner mit legendären Fähigkeiten. Diese erbte die Kampfkraft ihres Vaters und ist bekannt für ihre schnelle und geschickte Schwertkunst. Obwohl sie es vorzieht, Blutvergießen möglichst zu vermeiden, sucht sie dennoch proaktiv nach Gegnern. Vernünftig und gutherzig muss sie oft die Augen vor den Schrecken verschließen, die sich auf dem Schlachtfeld um sie herum abspielen. Weitere Charaktere werden auf der offiziellen Webseite vorgestellt.

Neues RTTB-System

Auf der anderen Seite verspricht man eine tiefgründige und immersive Geschichte, die mit den aktuellsten Grafiken zum Leben erweckt wird. Hinzu kommt ein „Real Time Tactical Battle“ (RTTB) System, ein neues, hochstrategisches Echtzeit-Kampfsystem, das die Geburt eines neuen SRPG darstellt, welches von einem qualifizierten und erfahrenen Entwicklungsteam erschaffen wurde.

Außerdem kann man sich auf detailreiche Darstellungen auf der Insel DioField freuen, kombiniert mit einzigartigen Grafiken im „Diorama“-Stil, während man seine Streitkräfte wie ein General befehligt.

Die Schlachten werden durch die Echtzeitbewertung der Schlachtfeldbedingungen und die Erteilung entscheidender Befehle definiert, die die Stärken und Schwächen eurer Truppen nutzen, um so einen Vorteil gegenüber eurem Feind zu erlangen. Setzt dazu geschickt eine Vielzahl von Fähigkeiten, Klassen und Ausrüstungsgegenständen ein, um eure Mission zu erfüllen.

The Diofield Chronicle erscheint im Laufe des Jahres für PlayStation 5 und PS4.