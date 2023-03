The DioField Chronicle – Update 1.20 bringt massig neue Inhalte

Dazu gehören fünf neue Missionen, zwei neue Nebenmissionen, Ausrüstung, Fertigkeiten und mehr, um das Spielerlebnis noch zu verbessern. Ferner können sich Spieler darauf freuen, mehr über Waltaquin Redditch zu erfahren, die zuerst im Hauptspiel vorgestellt wurde. Das Update ermöglicht es, in die Rolle von Waltaquin zu schlüpfen und fünf neue Hauptmissionen und zwei neue Nebenmissionen zu erleben. Sie können einen neuen Bereich im Lager erkunden, mehr über Waltaquins Entscheidungen erfahren und den neuen, speziell für Waltaquin verfügbaren Waffentypen „Magiebuch“ einsetzen. Der Waffentyp Magiebuch bietet die Fertigkeiten Nekromantik und Nekrotiem, mit denen Skelettkrieger in den Kampf gerufen und Einheiten in Skelettdrachen verwandelt werden können.

