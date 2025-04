The Division 2: Battle for Brooklyn – Neue Erweiterung bringt alte Feinde und toxische Ambitionen

Ubisoft lädt mit The Division 2: Battle for Brooklyn zum zweiten Mal nach New York – aber nicht in das verregnete Manhattan aus Warlords of New York, sondern in ein goldenes, herbstliches Brooklyn. Und wie immer, wenn es nach Frieden aussieht, kommen die Cleaners und Rikers mit Benzinkanistern und Knarren vorbei, um den Moment gründlich zu ruinieren.

Ein DLC mit Story-Fokus – endlich mal wieder?

BThe Division 2: Battle for Brooklyn will nicht nur Schauwerte liefern, sondern erzählt eine neue, lineare Kampagne. Wer also dachte, The Division 2 habe sich endgültig in Events, Modifikatoren und Geargrind verloren, dürfte hier eine kleine Renaissance erleben – solo oder im Koop. Im Zentrum: ein mysteriöser, lila Nebel namens „Purple Flame“, der nicht nach Lavendel riecht, sondern nach Tod und Terror. Die Cleaners, ohnehin schon berüchtigt für ihren diskreten Umgang mit Flammenwerfern, wollen ihn massenhaft herstellen – und wir sollen das verhindern.

Ubisoft gräbt tief in der Feature-Kiste und bringt mit dem Smart Cover eine Fähigkeit zurück, die Veteranen aus The Division 1 noch gut kennen. Verstärkte Deckung, Buffs für Teamkameraden und Resistenz gegen Pulse – das klingt nicht nur nützlich, sondern nach dem, was Taktik-Shooter ausmacht: kluges Positionieren, statt stupides Draufhalten.

Und weil’s nie ohne stylische Beute geht, wartet die Catalyst Exotic Mask auf alle, die sich mit Status-Effekten rüsten wollen. Wer die Cleaners nicht nur stoppen, sondern dabei auch cool aussehen möchte, wird hier fündig.

Ubisoft will mehr – Year 7 gibt sich ambitioniert

Im gleichen Atemzug verspricht das Division-Team große Pläne für das siebte Jahr: Neue Agenten sollen besser abgeholt werden, das Endgame soll mehr Tiefe erhalten, und die Seasons sollen nicht mehr wie Copy-Paste-Events wirken, sondern narrativ aufgeladen und dynamisch sein. Klingt ambitioniert – bleibt aber abzuwarten, ob es mehr ist als Marketing-Schaum.

Wer schon in The Division 2 unterwegs ist, kann Battle for Brooklyn ab dem 27. Mai für 14,99 Euro nachrüsten oder direkt zur Gold/Ultimate Edition greifen. Für Neulinge heißt das: Komplettpaket schnappen, Level-40-Boost zünden und rein in die Flammenhölle Brooklyns.

Battle for Brooklyn riecht verdächtig nach frischem Wind – zumindest für all jene, die noch immer daran glauben, dass The Division 2 mehr sein kann als eine Gearspirale. Ob Ubisoft das Versprechen halten kann, sehen wir in einem Monat. Bis dahin: Smart Cover einpacken und Purple Flame aus dem Lexikon streichen.