The Division 2: Cherry Blossom Event startet mit neuen Boss-Mechaniken

Das zeitlich begrenzte Cherry Blossom Event in „The Division 2“ ist ab sofort live und läuft bis zum 12. Mai 2026. Spieler auf Level 40 mit freigeschaltetem Saison-Fortschritt kämpfen gegen neue Gegner-Typen mit geteilten Lebensbalken und können exklusive kosmetische Belohnungen sowie Named-Items erspielen.

Das Update integriert mit den „Kitsunebi“-Ambushes und „Ronin“-Angriffen eine neue dynamische Komponente in die Open World von Washington D.C. Während das Event optisch durch Kirschblüten geprägt ist, liegt der mechanische Fokus auf dem Aufbrechen feindlicher Tech-Verbindungen und einer groß angelegten Community-Herausforderung.

Kitsunebi-Ambushes und strategische Ronin-Kämpfe

Das Kernelement des Events sind regelmäßige Überfälle durch Kitsunebi-Trupps. Diese Splittergruppe der Outcasts erscheint etwa alle 10 Minuten und nutzt einen Shared Health Link. Schaden an einem Gegner wird auf die gesamte Gruppe verteilt, was konventionellen Fokus-Feuer-Taktiken entgegenwirkt.

Schwachstelle: Die Technologie der Kitsunebi ist instabil. Bei Fehlfunktionen wird die Verbindung kurzzeitig unterbrochen und der Gegner geschockt – das ist das Zeitfenster, um einzelne Ziele effizient auszuschalten.

Die Technologie der Kitsunebi ist instabil. Bei Fehlfunktionen wird die Verbindung kurzzeitig unterbrochen und der Gegner geschockt – das ist das Zeitfenster, um einzelne Ziele effizient auszuschalten. Ronin-Bosse: Bei längeren Gefechten erscheinen die Ronin (Solo ein Boss, in Gruppen zwei). Diese verfügen über deutlich mehr Lebenspunkte und erfordern oft das Anfordern von Verstärkung.

Bei längeren Gefechten erscheinen die Ronin (Solo ein Boss, in Gruppen zwei). Diese verfügen über deutlich mehr Lebenspunkte und erfordern oft das Anfordern von Verstärkung. Beute: Der Sieg über Ronin garantiert Event-Keys und spezifische Skill-VFX-Skins (z. B. für Drohne, Geschütz oder Suchermine).

Zentrales Item der Gear-Caches ist die benannte PDR „First Bloom“. Das Talent „Blossom Harvest“ gewährt 3,3 % mehr Schaden für jeweils 10 % verbleibende HP und Rüstung des Gegners. Dies ist eine direkte Antwort der Entwickler auf die Shared-Health-Mechanik der Kitsunebi, da die Gegner so über einen längeren Zeitraum hohen Schaden einstecken, bevor ihr gemeinsamer Pool sinkt.

Zusätzlich enthalten die Caches eine Mischung aus Named-Items (darunter Klassiker wie Shield Splinterer oder Hunter-Killer) und saisonalen Exotics.

Community-Challenge und Kosmetika

Parallel zu den Kämpfen läuft in „The Division 2“ eine plattformübergreifende Community-Herausforderung. Das Ziel ist das Sammeln von Event-Keys, um stufenweise Belohnungen wie das Ronin-Outfit oder die dazugehörige Maske für alle Teilnehmer freizuschalten.

Login-Bonus: Jeder Spieler erhält beim ersten Einloggen das „Rising Sun“ Headgear.

Jeder Spieler erhält beim ersten Einloggen das „Rising Sun“ Headgear. Apparel-Caches: 30 neue Items ohne Duplikate, darunter das Horned Oni- und das Kitsune-Outfit. Wer alle 30 sammelt, schaltet das „Lucky Cat“-Emote frei.

30 neue Items ohne Duplikate, darunter das Horned Oni- und das Kitsune-Outfit. Wer alle 30 sammelt, schaltet das „Lucky Cat“-Emote frei. Creator-Kooperation: In Zusammenarbeit mit den Creatoren Otsuichi, Rezina und Mobilmobil gibt es spezifische Projektketten in Washington D.C., die mit exklusiven Rucksäcken im Creator-Design belohnen.

Ubisoft nutzt das Cherry Blossom Event ganz klar, um mit dem Shared Health Link eine Mechanik zu testen, die stumpfes „Draufhalten“ bestraft und Timing erfordert. Für aktive Spieler ist das Event aufgrund der garantierten Non-Duplicate-Caches und der Rückkehr seltener Named-Items (z. B. Gift oder Chill Out in Gear Caches) eine solide Gelegenheit, Lücken in der Sammlung zu schließen.

Die „First Bloom“ PDR ist zudem ein interessantes Werkzeug für High-Armor-Targets, dürfte aber außerhalb des Events in spezifischen DPS-Builds gegen Standard-NPCs schnell von optimierten AR-Builds (St. Elmo’s etc.) verdrängt werden.