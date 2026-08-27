The Division 2: Crossplay ab November und Echoes of Central Park-DLC angekündigt

Ubisoft und Massive Entertainment haben auf der Gamescom den Fahrplan für die Zukunft von „The Division 2“ vorgelegt. Neben dem Start von Jahr 8 Season 3 namens Red Horizon stehen technische Überarbeitungen, ein Crossplay-Update im November 2026 und eine neue Erweiterung im Fokus.

Technische Altlasten weichen Crossplay im November

Nach mehr als sieben Jahren am Markt erhält der Looter-Shooter eine technische Überarbeitung. Im November startet das Crossplay über alle unterstützten Plattformen hinweg.

Ubisoft baut dafür Teile der Online-Architektur um. Das Feature ist nach dem Update standardmäßig aktiv, lässt sich im Charakter-Auswahlbildschirm aber manuell deaktivieren. Wer auf Crossplay verzichtet, verbleibt im plattforminternen Matchmaking.

Mit dem Update werden bestehende Clangrenzen aufgehoben. Die maximale Mitgliederzahl pro Clan steigt von 50 auf 100 Agenten. Sämtliche Bestenlisten werden im Zuge der Umstellung zurückgesetzt, um die neuen Plattformstrukturen abzubilden. Das Ziel der Maßnahme ist die Senkung der Matchmaking-Zeiten auf allen Plattformen.

Jahr 8 Season 3 startet, Season 4 schraubt am Endgame

Parallel zur Messe ist am 27. August Red Horizon gestartet. Die Season bringt die Fraktion der Cleaners nach Washington, D.C. Auf Seiten des Gameplay führt das Update ein Druckanzeiger-System als Season-Modifier ein, das durch Kampfhandlungen aufgeladen wird.

Die Dark Zone erhält ebenfalls Anpassungen. Die toxische PvE-Dark-Zone wird auf Basis des bisherigen Feedbacks dauerhaft integriert. Im PvP-Bereich rotiert das Blackout-Event ein, das sämtliche Machtbeschränkungen aufhebt. SHD-Uhren-Boni, Expertise und Prototype Gear greifen dort ungedrosselt.

Für Season 4 kündigt der Entwickler tiefere Eingriffe in die Progression an:

Prototype Gear: Überarbeitung zur Reduzierung von Zufallselementen (RNG).

Überarbeitung zur Reduzierung von Zufallselementen (RNG). Expertise & Aufwertungen: Anpassungen für gezieltere Gegenstandsanpassung.

Anpassungen für gezieltere Gegenstandsanpassung. Eskalationen: Vermeidung von Token-Verlusten bei Verbindungsabbrüchen (bereits ab Season 3) sowie anpassbare Schwierigkeitsgrade und konsistentere Mutatoren in Season 4.

Erste Details zur Erweiterung Echoes of Central Park

Für die spätere Zukunft kündigte das Studio die Erweiterung ‚Echoes of Central Park‘ an. Inhaltlich verlagert sich das Geschehen zurück nach New York City.

Der Central Park diente während des Ausbruchs als Massengrab und war bislang nicht begehbar. Das Szenario setzt auf ein düstereres Setting und startet mit einem Notruf aus dem Sperrgebiet. Handfeste Spielszenen oder ein konkretes Erscheinungsdatum fehlen bislang. Mehr Details folgen im Rahmen eines eigenen Showcases am 24. September um 18:00 Uhr deutscher Zeit.

Verspätete Einsicht schützt vor Serversterben nicht. Dass ein Multiplayer-Titel im siebten Lebensjahr grundlegende Netzwerkstrukturen umbauen muss, um Crossplay nachzureichen, spricht Bände über den Zustand der Spielerbasis. Das Feature kommt spät, ist für die Lebensdauer der Server aber alternativlos.

Die angekündigten Anpassungen an den Endgame-Systemen adressieren alte Kritikpunkte beim RNG-Grind. Ob die Versprechungen rund um den Central Park tragen, entscheidet sich erst im September. Bis dahin liefert Ubisoft solide Pflichtarbeit ohne Überraschungen.